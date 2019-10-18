Clé de Peau Beauté представляет обновленную версию легендарного La Crème

Продукт, в основе которого лежит уникальная концепция "Skin Intelligence" - прирожденной способности кожи различать хорошие и плохие стимулы, а также способности клеток кожи обмениваться информацией, - использует обширные знания о поведении клеток кожи для достижения исключительных результатов. За время, прошедшее с момента выпуска первого La Crème в 1982 году, продукт пережил уже восемь обновлений, и каждая версия крема была лучше предыдущей - благодаря непрерывному труду ученых и исследователей Clé de Peau Beauté.

Новый La Crème содержат чрезвычайно эффективный запатентованный комплекс действующих веществ - Skin-Empowering Illuminator, в состав которого входят пять основных компонентов: эссенция платины, золота и шелка, экстракт японского жемчуга, теанин, экстракты периллы многолетней и ангелики. Этот комплекс усиливает эффект Skin Intelligence, повышая способность кожи восстанавливаться и защищать себя от повреждений, вызываемых различными стресс-факторами.

Обновленная формула содержит инновационный экстракт CeraFerment, получаемый из уникального дрожжевого грибка, обнаруженного в японской префектуре Акита и активизирующего ресурсы для регенерации и внутреннего укрепления кожи.

Исключительно насыщенная текстура La Crème стала результатом скрупулезного длительного и точного многоэтапного процесса и чрезвычайно взвешенного подхода экспертов компании, совместивших вместе более 60 тщательно подобранных компонентов, за 12 недель раскрывающих внутреннее сияние, повышающих упругость и придающих коже свежий, обновленный вид[1].

Новый La Crème в упаковке, напоминающей сверкающий драгоценный камень, был представлен в ходе эксклюзивной презентации в легендарном Serpentine Magazine на территории лондонского Гайд-парка в присутствии более чем 100 редакторов, инфлюенсеров и представителей розничных сетей из различных уголков земного шара. Ведущими мероприятия выступили главный бренд-директор Clé de Peau Beauté г-жа Юкари Сузуки (Yukari Suzuki) и главный технологический директор лаборатории бренда г-н Катцунори Йошида (Katsunori Yoshida).

Наполненный светом павильон, словно физическое воплощение того сияния, которое обещают пользователям создатели La Crème, стал идеальным местом для проведения интерактивной фирменной презентации с использованием высоких технологий и световых эффектов. Каждый элемент этого мероприятия подчеркивал прогресс, достигнутый Clé de Peau Beauté в расширении границ науки и инноваций. На входе гостей встречали цифровые и интерактивные мультимедийные инсталляции, рассказывавшие о славном пути бренда, эволюции La Crème и научных открытиях в сфере дерматологии, лежащих в основе исключительно эффективной формулы крема.

Это событие ознаменовало собой еще одну важную веху - открытие в Лондоне первого европейского бутика торговой марки.

Г-жа Сузуки прокомментировала: "La Crème - квинтэссенция Clé de Peau Beauté, и для нас большая честь представить его обновленную формулу, ставшую результатом нашей неустанной работы над созданием инновационных средств ухода за кожей. Это истинное воплощение роскоши, содержащее в себе технологии высочайшего порядка и раскрывающее внутреннее сияние кожи.

Еще одним аргументом в пользу проведения презентации именно в Лондоне послужил тот факт, что именно с британской столицы наш бренд начал освоение европейского рынка. Мы с большим оптимизмом оцениваем безграничные возможности, открываемые самоотверженным трудом нашей команды НИОКР, неизменно стремящейся к покорению новых научных горизонтов, а конечной целью их начинаний является раскрытие истинного внутреннего сияния вашей кожи".

За презентацией новинки последовал торжественный ужин в лондонском отеле Corinthia, в котором принимала участие и "лицо" бренда Clé de Peau Beauté Фелисити Джонс.

О бренде Clé de Peau Beauté

Международный люксовый бренд Clé de Peau Beauté, входящий в состав Shiseido Cosmetics, был учрежден в 1982 году как воплощение элегантности и научного подхода. Clé de Peau Beauté - это ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии полного потенциала женской красоты посредством инновационных технологий ухода за кожей и использования лучших косметических секретов из всех уголков земного шара. Следуя принципам исключительной эстетики, чувствительности и интеллекта, Clé de Peau Beauté создает современные, по-настоящему волшебные и динамичные продукты, подтверждая свой статус отраслевого лидера в сфере разработки потрясающих по эффективности продуктов. Ассортимент бренда доступен в 14 странах и регионах по всему земному шару.

Официальный веб-сайт Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Официальный Instagram-аккаунт Clé de Peau Beauté: instagram.com/cledepeaubeaute

[1] *Тестирование проводилось в период с 25 июля по 18 октября 2018 года с участием 100-103 женщин европеоидной расы в возрасте от 40 до 68 лет

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1013291/Cle_de_Peau_Beaute_unveils_new_La_Creme.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1013292/La_Creme_physical_celebration.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1013290/L_RMSY_1.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1008917/Cle_de_Peau_Logo.jpg

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http://www.cledepeau-beaute.com



SOURCE Clé de Peau Beauté