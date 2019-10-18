Clé de Peau Beauté представляет обновленную версию легендарного La Crème

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Clé de Peau Beauté

Oct 18, 2019, 10:12 ET

ЛОНДОН (LONDON), 18 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, премиальный бренд средств по уходу за кожей и декоративной косметики, принадлежащий SHISEIDO Company, Limited, представил обновленную версию легендарного La Crème - высокоэффективного крема для лица, воплощающего основные принципы торговой марки: инновационность, бескомпромиссное качество и утонченность. Новый La Crème, представляющий собой кульминацию неординарных идей, современных технологий, кропотливого труда и исключительной функциональности, должен появиться на прилавках магазинов в сезон весна/лето 2020.

Recrafted eight time since its launch, La Crème is poised to launch in Spring/Summer 2020
Recrafted eight time since its launch, La Crème is poised to launch in Spring/Summer 2020
The event was a physical celebration of La Crème’s promise of radiance
The event was a physical celebration of La Crème’s promise of radiance
Ms Yukari Suzuki, Clé de Peau Beauté Chief Brand Officer, Ms Felicity Jones, Clé de Peau Beauté Global Brand Ambassador and Mr Katsunori Yoshida, Clé de Peau Beauté Lab Chief Technology Officer celebrate the launch of the new La Crème at a private gala dinner hosted at Corinthia Hotel London
Ms Yukari Suzuki, Clé de Peau Beauté Chief Brand Officer, Ms Felicity Jones, Clé de Peau Beauté Global Brand Ambassador and Mr Katsunori Yoshida, Clé de Peau Beauté Lab Chief Technology Officer celebrate the launch of the new La Crème at a private gala dinner hosted at Corinthia Hotel London
Recrafted eight time since its launch, La Crème is poised to launch in Spring/Summer 2020 The event was a physical celebration of La Crème’s promise of radiance Ms Yukari Suzuki, Clé de Peau Beauté Chief Brand Officer, Ms Felicity Jones, Clé de Peau Beauté Global Brand Ambassador and Mr Katsunori Yoshida, Clé de Peau Beauté Lab Chief Technology Officer celebrate the launch of the new La Crème at a private gala dinner hosted at Corinthia Hotel London

Продукт, в основе которого лежит уникальная концепция "Skin Intelligence" - прирожденной способности кожи различать хорошие и плохие стимулы, а также способности клеток кожи обмениваться информацией, - использует обширные знания о поведении клеток кожи для достижения исключительных результатов. За время, прошедшее с момента выпуска первого La Crème в 1982 году, продукт пережил уже восемь обновлений, и каждая версия крема была лучше предыдущей - благодаря непрерывному труду ученых и исследователей Clé de Peau Beauté.

Новый La Crème содержат чрезвычайно эффективный запатентованный комплекс действующих веществ -  Skin-Empowering Illuminator, в состав которого входят пять основных компонентов: эссенция платины, золота и шелка, экстракт японского жемчуга, теанин, экстракты периллы многолетней и ангелики. Этот комплекс усиливает эффект Skin Intelligence, повышая способность кожи восстанавливаться и защищать себя от повреждений, вызываемых различными стресс-факторами. 

Обновленная формула содержит инновационный экстракт CeraFerment, получаемый из уникального дрожжевого грибка, обнаруженного в японской префектуре Акита и активизирующего ресурсы для регенерации и внутреннего укрепления кожи.

Исключительно насыщенная текстура La Crème стала результатом скрупулезного длительного и точного многоэтапного процесса и чрезвычайно взвешенного подхода экспертов компании, совместивших вместе более 60 тщательно подобранных компонентов, за 12 недель раскрывающих внутреннее сияние, повышающих упругость и придающих коже свежий, обновленный вид[1]

Новый La Crème в упаковке, напоминающей сверкающий драгоценный камень, был представлен в ходе эксклюзивной презентации в легендарном Serpentine Magazine на территории лондонского Гайд-парка в присутствии более чем 100 редакторов, инфлюенсеров и представителей розничных сетей из различных уголков земного шара. Ведущими мероприятия выступили главный бренд-директор Clé de Peau Beauté г-жа Юкари Сузуки (Yukari Suzuki) и главный технологический директор лаборатории бренда г-н Катцунори Йошида (Katsunori Yoshida).

Наполненный светом павильон, словно физическое воплощение того сияния, которое обещают пользователям создатели La Crème, стал идеальным местом для проведения интерактивной фирменной презентации с использованием высоких технологий и световых эффектов. Каждый элемент этого мероприятия подчеркивал прогресс, достигнутый Clé de Peau Beauté в расширении границ науки и инноваций. На входе гостей встречали цифровые и интерактивные мультимедийные инсталляции, рассказывавшие о славном пути бренда, эволюции La Crème и научных открытиях в сфере дерматологии, лежащих в основе исключительно эффективной формулы крема. 

Это событие ознаменовало собой еще одну важную веху - открытие в Лондоне первого европейского бутика торговой марки. 

Г-жа Сузуки прокомментировала: "La Crème - квинтэссенция Clé de Peau Beauté, и для нас большая честь представить его обновленную формулу, ставшую результатом нашей неустанной работы над созданием инновационных средств ухода за кожей. Это истинное воплощение роскоши, содержащее в себе технологии высочайшего порядка и раскрывающее внутреннее сияние кожи.

Еще одним аргументом в пользу проведения презентации именно в Лондоне послужил тот факт, что именно с британской столицы наш бренд начал освоение европейского рынка. Мы с большим оптимизмом оцениваем безграничные возможности, открываемые самоотверженным трудом нашей команды НИОКР, неизменно стремящейся к покорению новых научных горизонтов, а конечной целью их начинаний является раскрытие истинного внутреннего сияния вашей кожи".

За презентацией новинки последовал торжественный ужин в лондонском отеле Corinthia, в котором принимала участие и "лицо" бренда Clé de Peau Beauté Фелисити Джонс.

О бренде Clé de Peau Beauté

Международный люксовый бренд Clé de Peau Beauté, входящий в состав Shiseido Cosmetics, был учрежден в 1982 году как воплощение элегантности и научного подхода. Clé de Peau Beauté - это ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии полного потенциала женской красоты посредством инновационных технологий ухода за кожей и использования лучших косметических секретов из всех уголков земного шара.  Следуя принципам исключительной эстетики, чувствительности и интеллекта, Clé de Peau Beauté создает современные, по-настоящему волшебные и динамичные продукты, подтверждая свой статус отраслевого лидера в сфере разработки потрясающих по эффективности продуктов. Ассортимент бренда доступен в 14 странах и регионах по всему земному шару.

Официальный веб-сайт Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com 
Официальный Instagram-аккаунт Clé de Peau Beauté: instagram.com/cledepeaubeaute 

[1] *Тестирование проводилось в период с 25 июля по 18 октября 2018 года с участием 100-103 женщин европеоидной расы в возрасте от 40 до 68 лет

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1013291/Cle_de_Peau_Beaute_unveils_new_La_Creme.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1013292/La_Creme_physical_celebration.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1013290/L_RMSY_1.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1008917/Cle_de_Peau_Logo.jpg

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http://www.cledepeau-beaute.com

SOURCE Clé de Peau Beauté

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Clé de Peau Beauté представляет обновленную версию легендарного La Crème

News provided by

Clé de Peau Beauté

Oct 18, 2019, 10:12 ET