Clé de Peau Beauté prezentuje nowy La Crème, arcydzieło w nowej odsłonie

W skład nowego La Crème wchodzi bardzo skuteczna mieszanka własnościowego kompleksu Skin-Empowering Illuminator, który obejmuje pięć kluczowych składników: esencję z platynowo złotego jedwabiu, ekstrakt z muszli japońskiej perły, teaninę, ekstrakt z pachnotki i ekstrakt z dzięglu Angelica Acutiloba. Kompleks składników wzmacnia inteligencję skóry i usprawnia jej możliwości w zakresie naprawy i ochrony przed różnorodnymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Ponadto unowocześniona formuła zawiera nowy ekstrakt CeraFerment pozyskany z drożdży odkrytych w prefekturze Akita w Japonii. Składnik ten wzmacnia możliwości regeneracyjne skóry i ujędrnia ją od środka.

Wyjątkowo bogata i luksusowa w dotyku tekstura La Crème została opracowana przez mistrzów kosmetyki w procesie obejmującym wiele dni pracy i wiele etapów opierających się na szczegółowych pomiarach i dokładnym mieszaniu ponad sześćdziesięciu wyselekcjonowanych składników. Efekt wyzwala wewnętrzny blask i skutecznie poprawia wygląd skóry, dodając jej młodości i młodzieńczej pełności w 12 tygodni[1].

Nowy La Crème sprzedawany w wyjątkowym, przypominającym klejnot opakowaniu został zaprezentowany na zamkniętym wydarzeniu, które odbyło się w kultowym londyńskim Serpentine Magazine w Hyde Parku. Ponad 100 najważniejszych redaktorów, osobistości wpływowych i detalistów z całego świata było gośćmi Yukari Suzuki, głównej dyrektor marki Clé de Peau Beauté i Katsunori Yoshidy, głównego dyrektora technologii w Clé de Peau Beauté Laboratory.

Przepełniony światłem budynek, który odzwierciedlał obietnicę blasku La Crème, był idealnym miejscem pozwalającym na pełne wykorzystanie technologii i światła do utworzenia interakcyjnego i całościowego doświadczenia marki. Każdy element podkreślał osiągnięcia Clé de Peau Beauté na drodze do pokonywania granic nauki i innowacji. Goście wspólnie podziwiali cyfrowe i interaktywne instalacje multimedialne, które przedstawiały podróż marki, ewolucję La Crème i odkrycia naukowe dotyczące skóry leżące u podstawy wyjątkowo luksusowych rezultatów La Crème.

Wydarzenie było także innym ważnym kamieniem milowym – wejściem marki na rynek Europejski w Londynie jako pierwszym punkcie.

– La Crème jest w samym sercu marki Clé de Peau Beauté i z dumą przedstawiamy odnowioną formułę, która powstała na bazie naszego niesłabnącego zobowiązania do badań i innowacji w zakresie pielęgnacji skóry. Krem jest symbolem luksusu, który łączy najpotężniejsze technologie w celu wzmocnienia wrodzonych możliwości skóry co do blasku każdego dnia – skomentowała dyrektor Suzuki.

– Co więcej, zdecydowaliśmy się na organizację prezentacji produktu w Londynie, ponieważ to wspaniałe miasto jest pierwszym krokiem na drodze naszej marki w Europie. Jesteśmy podekscytowani niekończącymi się możliwościami w przyszłości, do których dostęp mamy dzięki zaangażowaniu naszego oddanego zespołu badań i rozwoju, ciągle dążącego do przekraczania granic nauki w celu zapewnienia blasku tak wyraźnego, że emanuje z wnętrza – dodała dyrektor.

Prezentację produktu uświetniła uroczysta kolacja w Corinthia Hotel London, której gospodarzami była marka Clé de Peau Beauté i międzynarodowa ambasadorka marki Felicity Jones.

O Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Cosmetics powstała w 1982 r. jako wysublimowany wyraz połączenia elegancji i nauki. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez innowacyjne technologie kosmetyków do pielęgnacji skóry i wykorzystywanie makijażu z całego świata. Marka, której zawsze przewodzi duch rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, którego źródło jest we wnętrzu. Kosmetyki marki dostępne są w 14 krajach i regionach na świecie.

[1] *Badania przeprowadzone w RPA na 100-103 kobietach z populacji kaukaskiej w wieku od 40 do 68 lat w dniach 25 lipca do 18 października 2018 r.

