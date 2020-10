Clé De Peau Beauté reafirma seu compromisso de promover a educação de meninas no novo normal

No pico da pandemia, mais de 90% da população estudantil mundial tiveram que enfrentar interrupções em sua educação*. As necessidades de educação das comunidades vulneráveis, como as meninas, foram ainda mais marginalizadas devido ao acesso e conhecimento limitados de tecnologia. A fim de construir um futuro mais justo para todas as meninas e gerar um impacto positivo de longo prazo em suas vidas e comunidades, a educação STEM precisa ser vista com prioridade. A educação STEM pode capacitar as meninas a acessar habilidades que ajudam a garantir empregos no futuro, o que, por sua vez, melhora a agência financeira e a autossuficiência.

Em um momento em que o mundo está socialmente distanciado, a Clé de Peau Beauté reconhece a necessidade de conectar pessoas e ideias que transcendem a cultura e a geografia. Por meio do prêmio "Power of Radiance Awards", a Clé de Peau Beauté busca remover as barreiras educacionais trazidas pela pandemia, que afetaram negativamente a continuidade da aprendizagem, a fim de tornar a educação um direito para todas as crianças. Em linha com as medidas de distanciamento social global, o segundo prêmio anual "Power of Radiance Awards" foi realizado virtualmente este ano. O evento comemorou as incríveis conquistas da Sra. Shrestha, da Sra. Pandey e outras mulheres excepcionais de todo o mundo que continuam a defender a educação de meninas durante esses tempos difíceis. Também expôs suas perspectivas sobre a importância de garantir a continuidade da educação no novo normal. A Sra. Shrestha e a Sra. Pandey juntaram-se a Toni Garrn, humanitária, modelo e atriz; Chriselle Lim, empreendedora e criadora de conteúdo digital; Fionnghuala O'Reilly, modelo, titular do Concurso de Beleza, datanauta da NASA e diretora da Space Apps DC, e com Chiaki Horan, personalidade e atriz de TV. O programa virtual também contou com um painel de discussão entre as seis mulheres, que enfocou a importância de desenvolver soluções significativas para inspirar a próxima geração de meninas por meio da educação e das disciplinas STEM. Para concluir o evento virtual, vídeos de meninas compartilhando seus sonhos e aspirações para o futuro também foram transmitidos para deixar um legado de esperança para as gerações futuras.

"Eu acredito que a educação STEM é um conjunto de habilidades necessário para o século XXI," disse a Sra. Shrestha. "Por meio das disciplinas STEM, as meninas podem acessar possibilidades infinitas de emprego, estabelecer maior independência e fazer melhores conexões com suas comunidades e com o mundo ao seu redor. Graças ao prêmio "Power of Radiance" da Clé de Peau Beauté, estamos agora um passo mais perto de realizar mudanças no sistema educacional no Nepal e quebrar os estereótipos de gênero com o STEM."

"O prêmio "Power of Radiance Awards" da Clé de Peau Beauté nos deu uma oportunidade incrível de continuar nossa busca pelo empoderamento de meninas e mulheres no Nepal," afirmou a Sra. Pandey. "Quando começamos o WiSTEM Nepal, tínhamos acesso, alcance e meios financeiros limitados. A concessão do prêmio tem sido fundamental para apoiar nossas iniciativas para fornecer educação STEM para meninas carentes e das áreas rurais no Nepal."

"Na Clé de Peau Beauté, acreditamos que a chave para um mundo melhor é desbloquear o potencial das meninas por meio da educação. O prêmio "Power of Radiance Awards" celebra o poder das pessoas de agiram para impulsionar mudanças positivas em suas comunidades por meio da educação. Ao iluminar o esplendor de Binita Shrestha e Pratiksha Pandey, esperamos inspirar outras pessoas a se unirem a nós no empoderamento de futuras gerações de meninas através da educação STEM, para que elas também possam pavimentar o caminho para uma sociedade mais radiante que seja igual e justa," disse a Sra. Yukari Suzuki, diretora executiva da marca Clé de Peau Beauté.

A concessão do programa do prêmio "Power of Radiance Awards" será financiada com as vendas globais do The Serum da Clé de Peau Beauté.

Para obter mais detalhes, acesse: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2020.html.

*Fonte de informação: UNESCO

( https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition )

Sobre a Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, a marca de luxo global da Shiseido Cosmetics, foi fundada em 1982 como a expressão máxima de elegância e ciência. Clé de Peau Beauté significa a chave para a beleza da pele. A filosofia da marca é desbloquear o poder da radiância de uma mulher, aproveitando as tecnologias avançadas de maquiagem e cuidados com a pele de todo o mundo. Sempre guiada por uma sensibilidade estética sofisticada e inteligência, a Clé de Peau Beauté incutiu seus produtos com modernidade, encantamento e dinamismo para emergir como líder do setor para oferecer brilho tão notável que emana de dentro. Disponível em 20 países e regiões em todo o mundo.

Clé de Peau Beauté Site oficial: www.cledepeau-beaute.com

Clé de Peau Beauté Instagram oficial: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

NOTAS AOS EDITORES:

Sobre Binita Shrestha

Binita Shrestha é engenheira de TI, educadora e empreendedora social. Nos últimos 5 anos, ela e a equipe foram pioneiras na quebra de estereótipos existentes da sociedade em relação ao STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e carreiras de computação para jovens adolescentes no Nepal, liderando vários programas de alfabetização STEAM para reduzir a diferença perceptível de gênero. Inclinada com a causa, ela supervisionou vários empreendimentos filantrópicos de tecnologia de sucesso, incluindo uma parceria entre WiSTEM Nepal, UNICEF e a Autoridade de Telecomunicações do Nepal.

Sobre Pratiksha Pandey

Pratiksha Pandey é engenheira eletrônica e de comunicação. Ela dedica sua carreira a quebrar estereótipos de gênero e incentivar as mulheres a se sentarem na frente da sala de aula e, com orgulho, buscarem suas paixões pelo aprendizado e conhecimento. Diretora da WiSTEM Nepal, a Sra. Ela também está trabalhando como mentora no programa 1000 meninas, 1000 futuros da The New York Academy of Sciences. Ela também trabalha como mentora do programa de 1000 meninas, 1000 futuros da The New York Academy of Sciences.

Sobre Toni Garrn

Modelo internacional, humanitária e um rosto bem conhecido da Clé de Peau Beauté, Toni Garrn também é a embaixadora da campanha global "Girls Get Equal" da Plan International, um movimento internacional que visa promover os direitos de meninas.

Sobre Chriselle Lim

Chriselle Lim é uma das criadoras de conteúdo e mega-estrelas digitais mais bem-sucedidas do mundo. Criadora do Chriselle Factor, ela é um modelo de inspiração para todas as mulheres que são extremamente ocupadas. Fundadora da BÜMO, uma comunidade digital e física criada para tornar a vida dos pais ocupados um pouco mais fácil, sua incrível ética de trabalho, motivação pessoal e talento resumem as possibilidades infinitas para meninas em todos os lugares.

Sobre Fionnghuala O'Reilly

Fionnghuala O'Reilly é uma mulher que capta a essência do poder da educação STEM e as possibilidades infinitas que ela pode oferecer às mulheres. Ela é formada em engenharia pela George Washington University. Trabalhando no setor de engenharia dominado por homens, sua missão é demonstrar, por meio de suas realizações, como as mulheres podem quebrar preconceitos. No ano passado, ela lançou #ReachForTheStars, uma campanha na mídia social de enorme sucesso que destaca as mulheres e a diversidade em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Sobre Chiaki Horan

Nascida e criada em Tóquio, Chiaki Horan tornou-se uma figura importante da mídia japonesa como personalidade da TV e atriz. Sua educação internacional, nascida de pai irlandês e mãe japonesa, a levou a desenvolver um interesse pela cultura ocidental, levando-a a estudar Literatura Inglesa na conhecida Universidade Aoyama-Gakuin, em Tóquio, onde foi premiada por sua dedicação aos estudos. Uma figura da imprensa aberta, ela passou a ser uma presença frequente no noticiário da televisão comercial TBS (Tokyo Broadcasting Television), apresentando uma variedade de tópicos, de política a eventos culturais, e é uma inspiração para as meninas desenvolverem seu pensamento crítico.

