Clé de Peau Beauté сообщила о заключении долгосрочного партнерского соглашения с ЮНИСЕФ

По всему миру каждая четвертая девушка-подросток в возрасте от 15 до 19 лет не имеет доступа к базовому образованию, профессиональному обучению и трудоустройству. Для сравнения, среди юношей в этой же возрастной категории с подобной проблемой сталкивается только каждый десятый. Являясь первым японским брендом, заключившим долгосрочное партнерское соглашение с ЮНИСЕФ в сфере образования, а также расширения прав и возможностей для девочек и девушек, Clé de Peau Beauté планирует вносить активный вклад в поддержку 6,5 млн юных представительниц прекрасного пола посредством разнообразных программ и инициатив.

"Образование - один из лучших путей, позволяющих выбраться из бедности, - прокомментировала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе (Henrietta Fore). - Несмотря на заметный прогресс, достигнутый в вопросах начального образования девочек, в дальнейшем многие из них лишаются возможности продолжить обучение. Ранние браки, бедность, дискриминация и гендерные предрассудки - вот лишь некоторые барьеры, препятствующие девушкам на пути к обретению знаний. При поддержке таких партнеров, как Clé de Peau Beauté, мы сможем устранить эти преграды".

"В марте этого года Clé de Peau Beauté представила первую премию Power of Radiance Award. Мы искренне хотели, чтобы эта инициатива положила начало долгосрочной благотворительной деятельности, направленной на изменение мира к лучшему. Сотрудничество с ЮНИСЕФ - еще один шаг в нашем стремлении вывести привлечь внимание мировой общественности к проблеме образования, что в полной мере соответствует нашей корпоративной концепции создания социальной ценности. Команда Clé de Peau Beauté уверена, что ключом к светлому будущему является раскрытие потенциала прекрасного пола. Вместе, мы стремимся вдохновлять наших людей на активную позицию, чтобы эта программа смогла принести миру ощутимые положительные изменения", - прокомментировала PR-директор Clé de Peau Beauté г-жа Юкари Сузуки (Yukari Suzuki).

Новое партнерство направлено на поддержу деятельности ЮНИСЕФ в Бангладеш, Кыргызстане и Нигере, а также в других регионах мира. Его целью является расширение доступа к образованию в сфере точных и естественных наук (STEM), поскольку именно в этой области девочки и девушки традиционно становятся жертвами стереотипов и дискриминации по половому признаку. Девушки будут также развивать уверенность в себе, осваивать навыки командной работы и принятия продуманных решений, получат доступ к кураторским программам для успешного трудоустройства.

Чтобы дополнительно продемонстрировать свою приверженность делу защиты интересов женщин и девушек, бренд Clé de Peau Beauté обязался направлять определенный процент от продаж своего бестселлера - сыворотки The Serum, - на поддержку программ ЮНИСЕФ в сфере расширения возможностей прекрасного пола. Вдохновляя женщин всей планеты на решительные действия и оказывая им поддержку в рамках этого поистине глобального движения, бренд вносит заметный вклад в решение мировых социальных проблем, включая гендерное неравенство. Престижный бренд также планирует популяризовать эту значимую идею на своих социальных платформах в Интернете и посредством специальных экспозиций в магазине.

Как предприятие, вся деятельность которого обращается вокруг принципов красоты и здоровья, Clé de Peau Beauté твердо верит в способность женщин изменять свою жизнь и весь мир вокруг нее. Все, что для этого требуется - сделать решительный шаг вперед к позитивным переменам. Сотрудники бренда также получат возможность присоединиться к этой значимой инициативе посредством внутренних программ по привлечению персонала к активным действиям.

Обучение открывает путь к бесчисленному множеству возможностей. В каждом из нас есть сила озарить этот мир новым светом, и объединяя свои усилия, Clé de Peau Beauté вместе с ЮНИСЕФ отстаивают права женщин и девушек по всей планете, предоставляя им возможность строить светлое будущее для себя, своих семей и окружающих.

Примечание для редакторов:

ЮНИСЕФ не оказывает поддержки каким-либо компаниям, торговым маркам, продуктам или сервисам.

О бренде Clé de Peau Beauté

Международный люксовый бренд Clé de Peau Beauté, входящий в состав Shiseido Cosmetics, был учрежден в 1982 году как воплощение элегантности и научного подхода. Clé de Peau Beauté - это ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии полного потенциала женской красоты посредством инновационных технологий ухода за кожей и использования лучших косметических секретов из всех уголков земного шара. Следуя принципам исключительной эстетики, чувствительности и интеллекта, Clé de Peau Beauté создает современные, по-настоящему волшебные и динамичные продукты, подтверждая свой статус отраслевого лидера в сфере разработки потрясающих по эффективности продуктов. Ассортимент бренда доступен в 14 странах и регионах по всему земному шару.

Официальный веб-сайт Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Официальный аккаунт Clé de Peau Beauté в Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

О детском фонде ООН ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ осуществляет свою деятельность в самых неблагополучных регионах нашей планеты, протягивая руку помощи самым нуждающимся детям. В более чем 190 странах и регионах мира - мы трудимся на благо каждого ребенка на Земле, создавая светлое будущее для всех и каждого. Больше информации о ЮНИСЕФ и работе детского фонда см. на веб-сайте www.unicef.org

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SOURCE Clé de Peau Beauté