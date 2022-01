Clé de Peau Beauté świętuje czterdziestolecie i otwiera kolejny rozdział

TOKYO, 13 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, globalna marka luksusowych kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu, kończy w tym roku czterdzieści lat – to już cztery dekady dążenia do blasku i osiągania najwyższej jakości poprzez naukę i innowacje. Rocznica ta jest idealną okazją do upamiętnienia osiągnięć oraz przedstawienia śmiałych zamierzeń marki na przyszłość. Jako zapowiedź kolejnego rozdziału w działalności marki Clé de Peau Beauté ma zaszczyt przedstawić Dakotę Fanning, Dianę Silvers i Ellę Balinską jako nowe twarze marki. Każda z tych niesamowitych kobiet uosabia cechy charakterystyczne marki – inteligencję i bezkompromisowość – reprezentując jednocześnie globalną społeczność kobiet, które posiadają wrodzony blask sprawiający, że każda z nich jest tak niezwykła.

Zgodnie z charakterystycznym dla Clé de Peau Beauté zaangażowaniem w czerpanie z najlepszych osiągnięć nauki i innowacji marka wykorzystała najnowocześniejszą technologię, aby zgromadzić media z całego świata w The House of Infinite Radiance – wirtualnym domu, który przedstawia wszystkie oblicza marki, teraźniejszość i przyszłość. W The House of Infinite Radiance goście mieli okazję po raz pierwszy spotkać się z trzema nowymi globalnymi ambasadorami marki Clé de Peau Beauté oraz zapoznać się z kolekcjami, które zostaną zaprezentowane w nadchodzącym roku, dzięki interaktywnym punktom kontaktu i treściom przygotowanym na zamówienie.

„Czterdziesta rocznica powstania marki to ważna okazja dla Clé de Peau Beauté i idealna sposobność, aby uczcić kobiety, dla których działamy. Głęboko wierzymy, że wewnętrzny blask jest cechą każdej kobiety – marka zdaje sobie również sprawę, że prawdziwy blask jest wielowymiarowy i znajduje wyraz na wiele różnych sposobów, z których każdy jest równie piękny. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę przedstawić Dakotę, Dianę i Ellę, trzy aktorki, które są prawdziwymi przedstawicielkami współczesnych kobiet – silnych, pewnych siebie, świadomych społecznie i zawsze pracujących nad wykorzystaniem swojego potencjału oraz potencjału tych, które je otaczają. Cieszymy się, że są częścią rodziny Clé de Peau Beauté" – powiedziała Mizuki Hashimoto, dyrektor marki Clé de Peau Beauté.

Dakota Fanning zapytana o to, co oznacza dla niej dołączenie do rodziny Clé de Peau Beauté, powiedziała: "To zaszczyt nie tylko być poproszoną o reprezentowanie tak znamienitej luksusowej marki, ale również przyjąć tę propozycję, dołączając do tak utalentowanych kobiet jak Ella i Diana. Zawsze byłam fanką produktów Clé de Peau Beauté i podzielam przekonanie tej marki o znaczeniu celebrowania własnych wyjątkowych i indywidualnych atutów".

Diana Silvers dodała: „Clé de Peau Beauté to marka z niezwykle bogatą historią, a jej dążenie do doskonałości prawdziwie do mnie przemawia. Firma zawsze stara się wprowadzać innowacje i ewoluować, i miałam okazję obserwować, jak dzięki temu powstają wysokiej jakości produkty zaprojektowane z myślą o indywidualnych atutach kobiet. Marka zbudowała globalną społeczność wsparcia, opierając się na tym przesłaniu, i naprawdę nie mogę się doczekać, aby wziąć w tym udział wraz z Dakotą i Ellą".

Ella odpowiedziała: „To, co naprawdę przemawia do mnie w tej marce, to fakt, że promuje ona wysokiej jakości produkty i ma globalną misję filantropijną, która daje dziewczynom możliwość wyrażenia siebie poprzez edukację. To dla mnie ważne i jestem dumna, że mogę się tym zajmować z wybitnymi kobietami, takimi jak Dakota i Diana".

Aktorki wystąpią po raz pierwszy w reklamie w styczniu 2022 roku w kampanii nakręconej przez Cliffa Wattsa. Dakota, Diana i Ella wezmą udział w ekskluzywnych wydarzeniach medialnych, począwszy od styczniowego otwarcia The House of Infinite Radiance. Przez cały rok 2022 Clé de Peau Beauté będzie z dumą prezentować nowe produkty i kolekcje, aby uczcić ten wyjątkowy rok i zademonstrować swoje zaangażowanie w dążenie do doskonałości i blasku.

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Co. Ltd., powstała w 1982 r. jako najwyższa forma połączenia elegancji z nauką. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, której zawsze przewodzi duch rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, który pochodzi z wnętrza. Kosmetyki marki dostępne są w 23 krajach i regionach na świecie*.

*Stan na styczeń 2022 r.

Strona poświęcona czterdziestoleciu Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/40th-anniversary.html

Strona poświęcona ambasador(k)om marki Clé de Peau Beauté Brand Ambassador Site: https://www.cledepeau-beaute.com/int/meet-ambassador.html

Oficjalna strona Clé de Peau Beauté na Instagramie: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Życiorysy ambasadorek marki

Dakota Fanning jest amerykańską aktorką, która ma na swoim koncie liczne role filmowe. Jest najmłodszą aktorką nominowaną do nagrody Screen Actors Guild Award®. Ostatnio można ją było oglądać w roli Sarah Howard w drugim sezonie docenionego przez krytyków serialu „Alienista". Serial miał premierę w USA i został uznany za najlepszy nowy dramat w telewizji kablowej i był nominowany do Złotych Globów® oraz nagrody Emmy® w kategorii najlepszy serial limitowany. Fanning, która ostatnio zagrała również w filmie Quentina Tarantino „Pewnego razu w Hollywood", będzie można zobaczyć w zapowiadanym serialu antologicznym „The First Lady" oraz serialu dramatycznym "Ripley" – oba będą emitowane w kanale Showtime. Dakota Fanning jest nie tylko odnoszącą sukcesy aktorką, ale również ambasadorką artystów w organizacji Save the Children.

Diana Silvers, amerykańska aktorka i modelka, zadebiutowała w filmie „Glass" M. Night Shyamalana. Znana jest z roli Hope w filmie Olivii Wilde „Booksmart", Erin Naird w „Space Force" dostępnym na Netflixie oraz Maggie u boku Octavii Spencer w filmie „Ma" wytwórni Blumhouse/Universal. Diana jest wschodzącą gwiazdą, a nagłówki gazet nazwały ją „nową pierwszą damą Hollywood". Poza aktorstwem Diana z zaangażowaniem działa na rzecz lokalnej społeczności – wspiera wiele celów filantropijnych, w tym St. Jude Children's Hospital, National Breast Cancer Foundation i Joyful Heart Foundation.

Ella Balinska jest jedną z najbardziej obiecujących młodych aktorek swojego pokolenia. Największą popularność przyniosły jej debiut i główna rola filmowa Jane Kano, niezłomnej byłej agentki MI-6 w „Aniołkach Charliego". Następnie wystąpi w niecierpliwie wyczekiwanym serialu Netflixa „Resident Evil", którego produkcja niedawno się zakończyła, oraz w wyprodukowanym przez wytwórnię Blumhouse filmie fabularnym „Run Sweetheart Run", który zadebiutował na festiwalu Sundance i będzie miał globalną premierę na Amazon Prime. Ella będzie również odtwórczynią głównej roli Frey Holland w epickiej grze wideo „Forspoken" firmy Square Enix na Playstation 5. Ella ma ugruntowaną pozycję w świecie mody i filantropii – jest globalną ambasadorką kultowej kolekcji biżuterii Panthère de Cartier i została zaproszona do zostania członkinią British Fashion Council w charakterze patronki założycielki BFC Foundation Charity. Po ukończeniu Guildford School of Acting w Londynie z wyróżnieniem Ella Balinska stworzyła w swojej uczelni macierzystej stypendium dla studentów reprezentujących globalną większość – wspierając i pogłębiając rozumienie tożsamości kulturowej i autentyczności podczas nauki zawodu.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1709324/CPB_40_years_logo_01_Logo.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1709325/22SS_PLATES_D2_0048_TRIPLE_COMP_V7_2_NO_CROP_LAYERED_PO_2_1_1.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté