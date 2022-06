Clean Logistics célèbre la première mondiale du camion à émissions zéro « fyuriant », alimenté par les systèmes de piles à combustible REFIRE.

Le fyuriant représente une étape importante pour les deux entreprises qui ont aujourd'hui inauguré une nouvelle ère en matière de transport routier de marchandises respectueux de l'environnement.

Le lancement de ce camion alimenté par une pile à combustible à hydrogène fait suite à l'introduction par Clean Logistics, à l'été 2021, du tout premier autobus européen équipé d'un système similaire, appelé pyuron, également alimenté par le système de pile à combustible PRISMA de REFIRE.

Clean Logistics et REFIRE ont démontré ensemble que le remplacement des groupes motopropulseurs diesel traditionnels des véhicules existants par des systèmes de piles à combustible et des moteurs électriques représente une solution rapide et viable pour décarboniser le secteur du transport commercial, des transports en commun aux poids lourds.

Alors que les constructeurs de camions nécessitent généralement plusieurs années pour concevoir et produire un nouveau modèle, le fyuriant représente une alternative immédiate et propre au diesel... processus que l'Allemagne et l'Union européenne espèrent voir se concrétiser.

Le nouveau camion de Clean Logistics intègre de nombreuses innovations technologiques. Les réservoirs de carburant du véhicule peuvent transporter jusqu'à 43 kg d'hydrogène comprimé, ce qui lui confère une autonomie de plus de 400 km et un temps de ravitaillement de moins de 15 minutes. L'électricité générée par les systèmes de piles à combustible PRISMA est transmise aux moteurs électriques des moyeux de roues qui fournissent un couple maximal de 17 000 Nm.

Sa puissance et son accélération impressionnantes ont été démontrées lors d'une première mondiale lorsque le nouveau camion a participé à une série de 6 courses de vitesse contre un camion diesel au châssis identique. Le fyuriant a facilement atteint la ligne d'arrivée sur la piste de l'aérodrome de Stade en arrivant en tête de chaque course, même lorsqu'il était chargé à pleine capacité avec une caisse de marchandises classique à son bord.

Alors que REFIRE dispose déjà d'une capacité de production lui permettant de fabriquer des systèmes PRISMA à grande échelle, Clean Logistics se prépare désormais à faire face à une demande croissante avec un nouvel atelier de production de plus de 10 000 mètres carrés sur son site de Winsen (Luhe). L'entreprise prévoit de livrer jusqu'à 450 véhicules par an à partir du quatrième trimestre 2023.

Lors de l'événement, Dirk Graszt, PDG de Clean Logistics, a déclaré : « Nous sommes très heureux de présenter notre fyuriant aujourd'hui. Nos bus et camions ont reçu un accueil très favorable dans le secteur. Cela s'explique par le fait que nous sommes d'ores et déjà en mesure de proposer des véhicules à zéro émission sur le marché. REFIRE est un partenaire majeur de Clean Logistics, et en tant que composant clé de nos produits, leur système de pile à combustible PRISMA, hautement innovant et efficace, nous a permis de réussir. »

Audrey Ma, vice-présidente des affaires internationales de REFIRE a commenté : « C'est un privilège d'assister au lancement du fyuriant aujourd'hui et d'illustrer au monde entier à quel point il est compétitif en matière de performances. Nous sommes sincèrement reconnaissants d'avoir été sélectionnés comme produit de référence et partenaire de prédilection de Clean Logistics, et nous sommes impatients de continuer à favoriser leur succès sur les marchés européens des véhicules commerciaux à zéro émission.

Notre système PRISMA a fait l'objet de nombreux tests et est l'un des systèmes de piles à combustible les plus fiables et les plus durables de la planète. Nous sommes heureux de pouvoir partager nos connaissances et notre expérience afin de soutenir les efforts de l'Allemagne pour atteindre 30 % d'émissions de carbone en moins dans le secteur du transport routier d'ici 2030. Nous sommes prêts à écouter et à comprendre les exigences particulières de nos clients européens. »

Le projet a reçu un financement du ministère fédéral du numérique et des transports dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de mobilité et de carburant (MFS) du gouvernement allemand. D'un montant total d'environ 3,3 millions d'euros, la mesure de financement a été coordonnée par NOW GmbH.

Fondée en 2015, REFIRE est une entreprise internationale de mobilité propre et de technologie de l'énergie spécialisée dans la R&D, la conception, le prototypage, les essais, l'ingénierie d'application et la fabrication de systèmes de piles à combustible pour les bus, les camions, les véhicules spécialisés, les machines électriques, les dispositifs d'alimentation stationnaires et les produits d'alimentation du réseau. L'entreprise a développé des systèmes alimentant plus de 3 300 véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) dans plus de 20 villes à travers le monde. Le kilométrage cumulé jusqu'au deuxième trimestre 2022 dépasse les 115 millions de kilomètres et représente une économie d'environ 65 000 tonnes d'émissions de carbone dans l'atmosphère.

