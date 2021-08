CleanEquity Monaco 2021 - Cérémonie des Sustainable Technology Innovation Awards

LONDRES, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- CleanEquity® , organisé par Innovator Capital , la banque d'investissement spécialisé basée à Londres et le Conseil économique de Monaco , s'est terminé vendredi 23 juillet 2021 par une cérémonie de remise de prix en présence de Son Excellence, Bernard Fautrier.

Pour la deuxième année consécutive, la conférence CleanEquity a été diffusée en direct sur EarthxTV et a attiré plus de 1 000 téléspectateurs. La diffusion en direct a permis au monde entier de découvrir le meilleur des technologies émergentes, en temps réel.

Cliquez ici pour regarder la conférence CleanEquity complète.

La 14e édition annuelle de CleanEquity a présenté 17 entreprises. Les trois lauréats des prix d'excellence de CleanEquity sont :

Conamix (US), prix de la recherche. La technologie phare de l'entreprise, qui utilise des cathodes à base de soufre, permet de produire des batteries à haute énergie pour les véhicules électriques, 25 % moins chères que la technologie lithium-ion actuelle, sans utiliser de cobalt ni de nickel ;

(NL), prix du développement. En transformant la biomasse résiduelle pour créer son produit liquide, Goldilocks®, Vertoro offre une alternative durable aux raffineries de pétrole fossile et aux usines pétrochimiques existantes ; et Voltaware (UK), prix de la commercialisation. Le compteur intelligent innovant développé par l'entreprise utilise des algorithmes pour éliminer les factures au niveau des appareils individuels, débloquant ainsi des cas d'utilisation tels que l'efficacité énergétique, la maintenance prédictive, la sûreté et la sécurité, et la surveillance des personnes âgées.

Sont arrivés seconds, dans les trois catégories, respectivement : IPG (UK), Agerpoint (US) et Purify Fuel (US).

Claire McCluskey , l'artiste visuel irlandaise, a créé les prix, tous de formes similaires, chacun étant basé sur un solide de Platon à 20 côtés, et contenant des associations symboliques avec l'eau. Le bois durable et traçable utilisé est issu du Lisnavagh Timber Project, à Carlow. Toute l'œuvre de Claire est fondée sur le monde qui nous entoure.

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco a déclaré :

« J'ai le plaisir de participer à cette conférence depuis dix ans. C'est toujours un moment enrichissant, avec l'opportunité de rencontrer des personnes fascinantes engagées dans les objectifs de développement durable des Nations unies et pour faire du monde un endroit meilleur et plus juste. »

Mungo Park, président d'Innovator Capital et cofondateur de CleanEquity, a déclaré :

« Nous remercions Son Altesse Sérénissime pour son soutien continu tout au long de cette année, et Son Excellence monsieur Bernard Fautrier d'avoir participer à la cérémonie de remise des prix. Merci à Claire pour son travail extraordinaire sur les prix de 2021. Un grand merci également à tous ceux qui nous ont rejoints à Monaco et ceux qui ont participé en ligne. C'est un honneur pour nous de présenter des entreprises et des technologies aussi révolutionnaires lors de la conférence CleanEquity. Nous remercions également nos sponsors et partenaires : la Fondation Prince Albert II, Cision, Covington & Burling, l'université de Cranfield, EarthX, MIT Solve, le Conseil économique de Monaco et Taronis Fuel, pour leur soutien sans faille et les nouveaux partenariats qui ont été formés. »

À propos d'Innovator Capital

Innovator Capital (ICL), créée en 2003, est une banque d'investissement spécialisé basée à Londres qui se concentre sur les entreprises de santé et de technologies durables ; elle fournit des conseils en matière de financement des entreprises, de fusions et acquisitions, de propriété intellectuelle, de développement commercial et d'entreprise. La mission d'ICL est d'aider les entreprises privées et publiques riches en propriété intellectuelle à trouver les bons investisseurs, acquéreurs, clients, licenciés et partenaires commerciaux. Suivez ICL et CleanEquity sur LinkedIn.

