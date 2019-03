CleanEquity® Monaco 2019-Entreprises et collaborations

LONDRES, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, le forum de l'innovation technologique durable, cofondé par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et Mungo Park, Président de Innovator Capital, débute le 13 mars.

Le huitième secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ouvrira la conférence en discutant des Nations Unies, des objectifs du développement durable et du rôle crucial que doit jouer l'innovation.

L'équipe CleanEquity® d'Innovator Capital (« ICL »), une banque d'investissement spécialisée basée à Londres, a passé en revue plus de 600 technologies pour ce 12ème anniversaire ; et voici quelques-unes des sociétés qui ont été sélectionnées pour y participer :

ICL est heureuse de s'associer à nouveau avec l'agence de recrutement de cadres spécialisés Hobbs & Towne :

Steve Kyryk, associé principal, a commenté :

« Notre entreprise collabore avec d'importants investisseurs et leurs entreprises financées par capital-risque pour plus de 20 ans offrant des solutions novatrices et des services de conseil à la la communauté de l'innovation mondiale. Utilisant notre vaste réseau de dirigeants et de leaders d'opinion , HTI fournit des résultats pour divers capitaux de risque et privés, les gestionnaires de fortunes et les organisations soutenues par des investisseurs. Nous sommes ravis de poursuivre notre parrainage de CleanEquity et de soutenir les investisseurs et les entrepreneurs dans leurs efforts pour développer et commercialiser des entreprises durables et qui ont un impact ».

L'université Cranfield est là pour la cinquième année. ICL est reconnaissante du soutien continu et professeur Tom Stephenson FREng, vice-chancelier adjoint à la recherche et à l'innovation de Cranfield, a affirmé :

« Cranfield a la joie de faire encore une fois partie de CleanEquity Monaco 2019. Elle offre aux entreprises technologiques de la prochaine génération sélectionnées des occasions inégalées de présenter leurs produits et de tisser des relations avec des investisseurs financiers et des représentants de l'industrie ».

« L'Université s'engage à soutenir l'innovation pour aider les petites entreprises à fort potentiel de croissance à réaliser leurs ambitions. Nous avons récemment ouvert l'Eagle Lab sur le campus de Cranfield avec Barclays qui offre un soutien intensif aux entrepreneurs de l'aérospatiale et de l'aviation.

Pour plus d'informations sur la participation à CleanEquity® 2019, utilisez les renseignements de contact ci-dessous ou consultez le site Web de la conférence : www.cleanequitymonaco.com

