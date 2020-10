CleanEquity® Monaco 2020 - Apresentando Empresas e Novas Colaborações

LONDRES, 19 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O CleanEquity®, fórum de inovação em tecnologia sustentável, cofundado por Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II de Mônaco e o presidente da Innovator Capital, Mungo Park, terá início no dia 22 de outubro.

Ele será transmitido ao vivo pelo canal EarthX TV.

A CEO da Climate-KIC, Dra. Kirsten Dunlop, abrirá a conferência e falará sobre o papel crucial que a inovação tem a desempenhar na descarbonização e como os mercados financeiros devem se adaptar e fazer sua parte.

A equipe CleanEquity® do Innovator Capital (ICL), banco especializado em investimentos com sede em Londres, analisou mais de 600 tecnologias para o 13º aniversário do evento. Estas são as 22 empresas que foram selecionadas para apresentar seus projetos:

O ICL anuncia duas novas colaborações de patrocínio para 2020, com a Climate-KIC e a Taronis Fuels.

Scott Mahoney, CEO da Taronis Fuels disse:

"A Taronis Fuels está comprometida em produzir os melhores combustíveis renováveis e socialmente responsáveis do mundo. Estamos honrados em participar da CleanEquity Monaco 2020 e nos encontrar com inovadores e empreendedores líderes da indústria que compartilham a paixão pelo progresso da tecnologia sustentável. Por meio de nossa rede em expansão de centros de vendas de gás industrial nos Estados Unidos, atendemos a uma variedade grande de consumidores finais. Nossa tecnologia oferece uma alternativa atraente aos combustíveis retrogados à base de carbono. Produzimos combustíveis à base de hidrogênio que são ambientalmente responsáveis e por uma fração do custo do acetileno e do propeno. Nossos produtos são amplamente superiores em termos funcionais. Somos únicos no sentido de que nossas soluções não vêm com concessões ou compensações prejudiciais. Simplesmente oferecemos uma alternativa mais limpa, segura, inteligente e barata. Estamos ansiosos para compartilhar a nossa visão corporativa, nosso desejo de impactar positivamente o meio ambiente e nossa tecnologia atraente com as empresas e investidores presentes."

Kirsten Dunlop, CEO da Climate-KIC

"Os desafios que enfrentamos atualmente com as mudanças climáticas causadas pelo homem não têm precedentes. Temos cerca de apenas mais uma década, de acordo com os especialistas do IPCC, para descarbonizar nossas formas de viver e fazer negócios e buscar estratégias sérias de adaptação e resiliência ao clima. Sem uma mudança na maneira como inovamos e nas maneiras como financiamos a inovação, não sobreviveremos. Nossa obsessão por retornos de curto prazo nos mercados financeiros é um dos obstáculos mais substanciais que enfrentamos e deve ser substituído por capital paciente projetado para valorizar plenamente os benefícios sociais e ambientais do investimento. As mudanças climáticas exigem muito mais do que soluções tecnológicas; elas exigem uma infinidade de inovações no próprio sistema financeiro. Um bom ponto de partida seria deixar de apostar nos ativos caducos de uma economia baseada no carbono fóssil quase em extinção e investir em portfólios de modelos de negócios e inovações que integrem soluções sustentáveis na economia real. Na EIT Climate-KIC, trabalhamos para acelerar a transição para um mundo resiliente e com emissão zero de carbono, permitindo a transformação dos sistemas. Reunimos mais de 400 parceiros de negócios, acadêmicos e os setores públicos e sem fins lucrativos para criar redes de especialização, por meio das quais produtos, serviços e sistemas inovadores são desenvolvidos, trazidos ao mercado e ampliados para causar impacto."

Outros parceiros e patrocinadores incluem Prince Albert II da Monaco's Foundation, BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Cranfield University, Earth Capital, Edufront, Monaco Economic Board, Parkview e Taronis Fuels.

Para obter mais informações sobre o CleanEquity® 2020, utilize os detalhes de contato abaixo ou visite o site da conferência:www.cleanequitymonaco.com

O CleanEquity pode ser encontrado no EarthX TV, LinkedIn & Twitter

