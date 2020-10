CleanEquity® Monaco 2020 - Présentation des entreprises et des nouvelles collaborations

LONDRES, 19 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, le forum sur l'innovation technologique durable, co-fondé par Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco et Mungo Park, président d'Innovator Capital, débutera le 22 octobre.

Il sera diffusé en direct sur EarthX TV .

La PDG de Climate-KIC, Dr Kirsten Dunlop, ouvrira la conférence et parlera du rôle crucial que l'innovation doit jouer dans la décarbonisation et de la façon dont les marchés financiers doivent s'adapter et jouer leur rôle.

L'équipe CleanEquityMD d'Innovator Capital (« ICL »), une banque d'investissement spécialisée, basée à Londres, a passé en revue plus de 600 technologies pour ce 13e anniversaire. Ci-après figurent les 22 entreprises qui ont été sélectionnées :

ICL a le plaisir d'annoncer deux nouvelles collaborations de parrainage pour 2020, Climate-KIC et Taronis Fuels.

Scott Mahoney, PDG de Taronis Fuels :

« Taronis Fuels s'engage à produire des carburants renouvelables et socialement responsables de classe mondiale. Nous sommes honorés de nous joindre à CleanEquity Monaco 2020 et de rencontrer des innovateurs et des entrepreneurs de premier rang qui partagent la même passion : faire progresser les technologies durables. Grâce à notre réseau en expansion de centres de vente de gaz industriels aux États-Unis, nous servons un large éventail de clients de marchés finaux. Notre technologie offre une alternative convaincante aux carburants traditionnels nocifs à base de carbone. Nous produisons des combustibles à base d'hydrogène respectueux de l'environnement pour un coût bien inférieur à celui de l'acétylène et du propylène. D'un point de vue fonctionnel, nos produits sont très supérieurs. Nous sommes uniques en ce sens que nos solutions ne comportent pas de compromis ou de compromis préjudiciables. Nous offrons simplement une alternative plus propre, plus sûre, plus intelligente et moins chère. Nous sommes impatients de partager notre vision de l'entreprise, notre désir d'avoir une incidence positive sur l'environnement et notre technologie captivante avec les entreprises et les investisseurs présents. »

Kirsten Dunlop, PDG de Climate-KIC

« Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en raison des changements climatiques provoqués par l'homme sont sans précédent. Selon les experts du GIEC, il nous reste environ une décennie pour décarboner nos façons de vivre et de faire du commerce, et poursuivre des stratégies sérieuses d'adaptation au climat et de résilience. Si nous ne changeons pas notre façon d'innover et de financer l'innovation, nous n'y arriverons pas. Notre obsession pour le rendement à court terme sur les marchés financiers est l'un des obstacles les plus importants auxquels nous sommes confrontés et il faut la remplacer par un capital patient conçu pour valoriser pleinement les avantages sociaux et environnementaux de l'investissement. Le changement climatique exige beaucoup plus que des solutions technologiques ; il exige une myriade d'innovations dans le système financier lui-même. Dans un premier temps, il conviendrait de se détourner des opérations bancaires focalisées sur les actifs délaissés d'une économie basée sur le carbone fossile et qui arrive en fin de vie. L'objectif serait alors d'investir dans des portefeuilles de modèles commerciaux et d'innovations qui intègrent des solutions durables dans l'économie réelle. À l'EIT Climate-KIC, nous nous mobilisons afin d'accélérer la transition vers un monde sans carbone et résilient en permettant la transformation des systèmes. Nous rassemblons plus de 400 partenaires des secteurs commerciaux, du milieu universitaire, du secteur public et des organismes sans but lucratif pour créer des réseaux d'expertise grâce auxquels des produits, des services et des systèmes novateurs sont élaborés, commercialisés et exécutés à plus grande échelle en vue d'avoir un impact. »

Parmi les autres partenaires et sponsors figurent la Fondation du Prince Albert II de Monaco, BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, l'Université de Cranfield, Earth Capital, Edufront, le Conseil économique de Monaco, Parkview et Taronis Fuels.

Pour plus d'informations sur CleanEquity® 2020, utilisez les coordonnées ci-dessous ou consultez le site Web de la conférence : www.cleanequitymonaco.com .

Pour assister à CleanEquity, vous pouvez consulter les sites suivants : EarthX TV , LinkedIn et Twitter

