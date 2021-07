CleanEquity® Monaco 2021 - Inscription et collaboration

LONDRES, 23 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La conférence CleanEquity® a été fondée en 2007 par Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco et Mungo Park, président d'Innovator Capital. La conférence, qui vise à accélérer le développement et la mise en œuvre de d'innovations technologiques durables, se tiendra de nouveau les 22 et 23 juillet 2021.

L'équipe CleanEquity® d'Innovator Capital sélectionne chaque année plus de 600 entreprises dans 11 secteurs et 70 sous-secteurs. Les créateurs des 30 meilleures technologies de leur catégorie, choisies par le comité de sélection, sont invités à présenter leurs résultats lors de la conférence. La conférence, sur invitation seulement, réunit des investisseurs financiers, stratégiques, souverains, corporatifs et familiaux, des représentants de l'industrie, des représentants du gouvernement, des utilisateurs finaux et la presse spécialisée internationale. Les entreprises sélectionnées doivent répondre à des critères élevés de différenciation technologique unique, de pertinence et d'impact mondiaux, de capacité et d'intégrité de gestion, de propriété intellectuelle et de potentiel de revenus autosuffisants.

Au cours des 14 années qui ont suivi sa création, plus de 350 entreprises ont présenté leurs idées et leurs solutions pour faire progresser l'atténuation du changement climatique et les objectifs de développement durable des Nations unies. Ces entreprises ont depuis recueilli plus de 2 milliards de dollars américains.

La conférence offre un cadre intime et collégial. Cela permet aux entrepreneurs de partager leurs histoires avec des délégués et des investisseurs établis occupant des postes décisionnels clés qui partagent l'ambition de CleanEquity de s'attaquer à la crise climatique en aidant les technologies durables à atteindre leurs objectifs commerciaux et stratégiques. L'équipe de CleanEquity travaille efficacement pour faciliter les présentations et les rencontres avant, pendant et après la conférence.

En 2020, nous nous sommes associés à EarthX TV et avons ouvert nos portes à un public international en direct. Au cours de la conférence de deux jours, plus de 28 000 personnes ont suivi la conférence. Nous nous appuierons sur ce succès en 2021.

Nous sommes ravis de nous associer à Covington & Burling LLP pour leur 12e année. Andrew Jack, associé et coprésident du groupe de l'industrie de l'énergie de Covington & Burling, a fait les commentaires suivants :

« En cette période de perturbation internationale et d'inflexion sociétale, nous avons tous besoin de nous rappeler que l'avenir demeure prometteur si nous saisissons les opportunités qui s'offrent à nous. En tant que sponsors et partisans de longue date de CleanEquity, nous apprécions profondément la proposition de valeur différenciée que CleanEquity offre pour cette promesse en réunissant des entrepreneurs, des investisseurs et des conseillers de premier plan du monde entier pour faire progresser la commercialisation des technologies transformationnelles durables et étendre le leadership éclairé en matière de durabilité.

Covington est fière de soutenir et d'aider CleanEquity grâce à l'engagement, tout au long de l'année, d'un groupe d'avocats spécialisés dans les technologies, les politiques et les transactions pour trouver et conseiller les investisseurs et les entreprises exposantes de CleanEquity. Et comme la conférence continue de tirer parti des caractéristiques uniques de son cadre particulier à Monaco, tout en élargissant sa portée par le biais d'un support virtuel sur EarthX, nous nous réjouissons à la perspective de plus de possibilités de nous connecter à toujours plus de participants à la conférence.

Dans un monde de plus en plus complexe et qui redéfinit les règles pour se remettre de la pandémie, Covington & Burling s'est dotée d'une puissante capacité à l'échelle de l'entreprise pour aider ses clients à naviguer à l'intersection du droit et de la politique, une capacité qui s'aligne parfaitement sur le développement dynamique du secteur mondial des technologies durables et sur le thème d'événements tels que CleanEquity Monaco. L'expertise de l'entreprise en matière de transactions et de technologie, associée à notre capacité à fournir des conseils sur les défis juridiques, politiques et commerciaux les plus difficiles, produit des résultats constants pour les entreprises de nos clients. »

Pour plus d'informations concernant CleanEquity® 2021, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous ou consulter le site internet de la conférence : www.cleanequitymonaco.com

