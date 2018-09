ClearStructure Financial Technology Versnelt Groei met het Openen van een nieuw Kantoor in Hyderabad, India

DANBURY, Connecticut, 26 september 2018 /PRNewswire/ -- ClearStructure Financial Technology, een leidende leverancier van bekroonde portfolio managementoplossingen gebruikt door beleggingsbeheer professionelen en bedrijven waaronder hedgefondsen, traditionele vermogensbeheerders, particuliere instanties, particuliere schuldinstanties, administrators en CLO managers, kondigt vandaag de opening van een nieuw kantoor in Hyderabad, in India aan.

De uitbreiding van ClearStructure in India bouwt aan zijn wereldwijd succes en maakt het voor het bedrijf mogelijk om zijn groeiende klantenlijst beter te bedienen. " Sinds de opening van ons kantoor in New York eind 2017 hebben wij een stevige groei in onze klantenkring gekend en een sterke operationele basis ontwikkeld. De voortdurende expansie van ons wereldwijde aanwezigheid versterkt ons engagement voor klantenondersteuning en ontwikkeling in de hele wereld," zegt Jeremy Hintze, Partner, Chief Operating Officer, ClearStructure Financial Technology. "Met onze mondiale footprint heeft ClearStructure het vereiste bereik om onze klanten 24 uur per dag te ondersteunen."

ClearStructure Financial Technology levert state-of-the-art technologie oplossingen die aan de diverse behoeften van de beleggingsindustrie voldoen. De Sentry oplossing biedt aan managers volledige front-to-back-office functionaliteit op één enkel platform voor alle soorten activa. De Sentry product suite van ClearStructure wordt door velen van de grootste en meest gerespecteerde financiële instituties en investeringsmaatschappijen in de wereld gebruikt. Bezoek voor meer informatie over ClearStructure: www.clearstructure.com.

