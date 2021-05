Clearwater Analytics nombra a Colin Clunie responsable de operaciones en EMEA

LONDRES, 4 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics, una solución SaaS líder dentro de la industria para la agregación, conciliación, contabilidad e informes automatizados dedicados a los datos de inversión, ha dado a conocer hoy el nombramiento de Colin Clunie como responsable de operaciones para Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Colin Clunie, Head of EMEA Operations, Clearwater Analytics

Colin, que cuenta con sede sita en Edimburgo, ocupó anteriormente varios puestos de dirección senior en el sector de los servicios financieros. Recientemente, fue responsable de operaciones de inversión en Athora, una compañía de seguros europea, y se encargó de la dirección del desarrollo de la plataforma de operaciones de inversión. Anteriormente, fue responsable de operaciones de operaciones de inversión en BlackRock, Inc, siendo el encargado de liderar equipos operativos globales que ayudan con sus servicios y soluciones de inversión a los clientes globales de la empresa. Colin también ocupó puestos directivos senior para desarrollar las funciones de Auditoría Interna y Riesgo de BlackRock. Antes de pasar a formar parte de BlackRock, Colin fue el responsable de riesgos de operaciones de Standard Life, ocupando además cargos de nivel superior en la función de Auditoría Interna.

Colin se graduó como Contable Público en EY, y es miembro del Institute of Chartered Accountants of Scotland. Es además miembro del University of Dundee Audit & Risk Committee y miembro de la junta directiva de Rowan Alba, una organización escocesa sin ánimo de lucro que apoya a las personas sin hogar. Colin tiene un Master en economía financiera de la University of Dundee.

"Colin proporciona una experiencia enorme directiva dentro de los servicios financieros, operaciones y tecnología para Clearwater", comentó Subi Sethi, director de clientes de Clearwater Analytics. "Su experiencia va a tener un valor enorme según seguimos creciendo y ayudando a proporcionar servicio para más clientes en Europa".

"Me ha impresionado el producto atractivo y la capacidad de entrega con la que cuenta Clearwater en el mercado desde hace tiempo, y también me ha impresionado la cultura de innovación desarrollada por medio de la organización y su enfoque en el servicio al cliente para proporcionar soluciones y conocimientos comerciales no solo en la actualidad, sino también de cara al futuro", comentó Colin Clunie. "Me emociona el hecho de unirme a la compañía según crece el negocio internacional y de EMEA, además de sentirnos atraídos por el diverso talento de alto nivel que sirve de apoyo para la base de clientes cada vez mayor de la compañía".

Acerca de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics es una solución SaaS líder en la industria mundial dedicada a la agregación, conciliación, contabilidad e informes automatizados de datos de inversión. Cada día, la solución Clearwater informa sobre más de 5.500 millones de dólares en activos para clientes que incluyen aseguradoras líderes, administradores de activos, corporaciones, planes de pensiones, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro - lo que les ayuda a aprovechar al máximo los datos de su cartera de inversiones con un producto de clase mundial y servicio centrado en el cliente. Los profesionales de la inversión en 50 países confían en Clearwater para entregar datos de inversión validados y oportunos e informes detallados. Más información acerca de Clearwater disponible por medio de www.clearwater-analytics.com, LinkedIn y Twitter.

