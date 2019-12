Clebson Sousa abre clínica no coração de SP

A clínica, completamente reformada e moderna, foi pensada para garantir uma experiência única do começo ao fim do atendimento. Após uma triagem inicial com exame de bioimpedância e fotos, para acompanhar a evolução do tratamento, o paciente passa pela consulta com o Dr. Clebson, que desenvolve imediatamente um plano nutricional personalizado. O paciente deixa a clínica com seu plano impresso, garantindo que ele possa iniciar seu processo de imediato, o que garante resultados ainda melhores.

Os agendamentos podem ser realizados pelo Whatsapp (11) 99424-4381 ou através do site clebsonsousa.com.br.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1042446/clbson_sousa.jpg?p=original

FONTE Clebson Sousa

