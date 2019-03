Clementia Pharmaceuticals Inc. obtiene orden provisional para la transacción propuesta con Ipsen S.A. y concreta acuerdos de apoyo y votación con otros dos importantes accionistas

MONTREAL, 8 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Clementia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: CMTA) se complace en anunciar que ha obtenido una orden provisional del Tribunal Superior de Quebec en relación con el plan de arreglo previamente anunciado conforme al cual una subsidiaria propiedad total de Ipsen S.A. está proponiendo la adquisición de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Clementia a US$25,00 por acción en efectivo por adelantado al completarse la transacción además de un pago diferido cuando se alcance un hito regulador en el futuro en forma de un derecho por valor supeditado (CVR, por sus siglas en inglés) de US$6,00 por acción pagadero luego de la aceptación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos de la presentación de la Solicitud de Medicamento Nuevo de (NDA, por sus siglas en inglés) de palovaroteno para el tratamiento de osteocondromas múltiples (OM) el, o antes del, 31 de diciembre de 2024.

La orden provisional autoriza a Clementia a convocar y organizar el 9 de abril de 2019 una asamblea especial de los tenedores de sus acciones ordinarias para aprobar la transacción. La transacción requerirá la aprobación de como mínimo el 66 2/3% de los votos emitidos por los accionistas presentes en persona o representados por poderes en la asamblea, así como la aprobación de la mayoría de los votos emitidos por los accionistas desinteresados de Clementia presentes en persona o representados por poderes en la asamblea.

Clementia ha fijado el 8 de marzo de 2019 como la fecha de registro para determinar cuáles son los accionistas con derecho a recibir el aviso y a emitir su voto en la asamblea.

Se espera que el 13 de marzo de 2019, o alrededor de esa fecha, se envíen por correo o estén disponibles en SEDAR y EDGAR la circular informativa de la gerencia, la carta de envío y los materiales para la votación mediante representación relacionados con respecto a la asamblea, los cuales incluirán detalles adicionales acerca de la transacción y el procedimiento para que los accionistas voten con sus acciones ordinarias.

BDC Capital y New Enterprises Associates concretan acuerdos de apoyo y votación

Clementia también informa que luego del anuncio de la transacción, BDC Capital Inc. y New Enterprise Associates 15, L.P., que respectivamente poseen aproximadamente 14,0% y 7,1% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación, han concertado un acuerdo de apoyo y votación conforme al cual han acordado votar con sus acciones ordinarias a favor de la resolución especial para la aprobación de la transacción. Tomando en consideración los acuerdos de apoyo y votación previamente anunciados concertados por OrbiMed Private Investments IV, LP y los directores y ciertos ejecutivos de Clementia, ahora han acordado votar con sus acciones ordinarias a favor de la transacción accionistas que de conjunto poseen aproximadamente el 51,7% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Clementia.

Acerca de Clementia Pharmaceuticals Inc.

Clementia es una empresa de estadio clínico con tratamientos innovadores para personas con trastornos óseos ultra raros y otras enfermedades con grandes necesidades médicas. Clementia se está preparando para presentar una NDA en el segundo semestre de 2019 en busca de aprobación para su principal candidato a producto, el palovaroteno, un agonista RARγ novedoso, para la fibrodisplasia osificante progresiva (FOP). El ensayo MOVE de Fase 3 en curso está evaluando un régimen de dosificación adicional de palovaroteno experimental para el tratamiento de la FOP. El palovaroteno también está en un ensayo de Fase 2, el ensayo MO-Ped, para el tratamiento de OM, también conocida como exostosis múltiple hereditaria (EMH). Además, Clementia ha comenzado un ensayo de Fase 1 para una formulación de colirio de palovaroteno para el posible tratamiento de la xeroftalmía y también está investigando otros padecimientos que pudieran beneficiarse de la terapia con RARγ. Para obtener más información, visite www.clementiapharma.com y conéctese con nosotros en Twitter @ClementiaPharma.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa puede incluir "declaraciones a futuro" dentro del significado de las leyes sobre títulos valores correspondientes, incluso con respecto al momento oportuno y al completamiento del arreglo, el momento propuesto para las presentaciones y sumisiones ante la FDA para el palovaroteno y el impacto de la transacción propuesta sobre Clementia y las operaciones de Clementia luego de la transacción. Cada declaración a futuro incluida en este comunicado de prensa está sujeta a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y a otros factores desconocidos que pudieran hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados históricos y de aquellos expresados o implícitos por dicha declaración. Además de las declaraciones que explícitamente describen tales riesgos e incertidumbres, se urge a los lectores a que consideren declaraciones identificadas con los términos "considera", "cree", "espera", "intenta", "prevé", "hará", o "planea" como inciertas y a futuro. Entre los riesgos e incertidumbres pertinentes se incluyen, entre otros, el riesgo de que no se satisfaga una condición para el cierre del arreglo, el riesgo de que no se obtenga alguna aprobación requerida de los accionistas, los tribunales o las autoridades reguladoras correspondientes para el arreglo o que se obtenga sujeta a condiciones que no se han previsto, el resultado de la aprobación de la FDA del candidato a producto palovaroteno para el tratamiento de OM, la capacidad de Clementia para completar de forma exitosa y oportuna los estudios que se requieren completar para la presentación de la NDA, la capacidad de Clementia para generar ingresos y ser rentable, los riesgos relacionados con su gran dependencia en el palovaroteno, que actualmente es su único candidato a producto, los riesgos relacionados con el desarrollo del palovaroteno y de cualquier futuro candidato a producto, incluida la demostración de su eficacia y seguridad, la dependencia de Clementia en propiedad intelectual bajo licencia, incluida la capacidad de obtener y mantener licencias que son propiedad de terceras partes; así como los riesgos identificados en las presentaciones públicas de Clementia ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos y ante la Autoridad de los Mercados Financieros (Autorité des Marchés Financiers) de Quebec. Clementia advierte a los inversionistas que no dependan de las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa al tomar una decisión sobre inversión en sus acciones. Se exhorta a los inversores a que lean las presentaciones de Clementia ante la SEC o en SEDAR, que están disponibles en www.sec.gov o www.sedar.com, para un análisis de estos y de otros riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro que aparecen en este comunicado de prensa solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa, y Clementia no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de estas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, de eventos futuros o por cualquier otra causa, excepto como se requiera por ley.

Para obtener información adicional:

Comunidad financiera: Joseph Walewicz, vicepresidente ejecutivo, Desarrollo Corporativo y de Negocios, +1 (514) 940-1080, investors@clementiapharma.com

