Clements Worldwide Recebe 14º Prêmio consecutivo de Agência de Melhores Práticas IIABA

WASHINGTON, 27 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Clements Worldwide continua a fazer parte do grupo de elite de agências de seguros independentes nos Estados Unidos, participando do grupo de Estudo de Melhores Práticas do Independent Insurance Agents and Brokers of America (IIABA ou o Big "I"). A pesquisa anual e o estudo das principais agências de seguros independentes documentam as práticas de negócios das "melhores" agências e estimula os demais a adotarem práticas semelhantes.

"Estamos honrados por sermos reconhecidos como a agência de melhores práticas pelo 14º ano consecutivo. Isso é testemunho da abordagem do cliente em primeiro lugar de nossos funcionários à medida em que nos esforçamos para dar aos nossos clientes a liberdade de viver e operar em qualquer lugar do mundo", disse Tarun Chopra, Presidente e CEO da Clements Worldwide. "Estamos orgulhosos de que nossa velocidade de vendas e desempenho em geração de novos negócios estejam entre os principais quartís da nossa categoria de receita."

Desde 1993, o Big "I" e a Reagan Consulting, empresa de consultoria em gestão com sede em Atlanta, unem forças para estudar as principais agências do país. As agências de Melhores Práticas selecionadas mantêm seu status por três anos, enviando anualmente dados financeiros e operacionais abrangentes para revisão. Mais de 1.000 agências independentes em todos os EUA foram indicadas para participar do estudo anual em 2019, mas apenas 262 agências se qualificaram para a honra. Para ser selecionada, a Clements estava entre 35-45 agências de melhor desempenho em uma das seis categorias de receita.

A Clements Worldwide vem inovando em seguros internacionais desde 1947 e, atualmente, tem clientes em mais de 170 países atendendo às necessidades com soluções customizadas tanto no setor pessoal quanto comercial. Especializada em áreas de alto risco e zonas de conflito, a Clements Worldwide é uma das poucas corretoras do Lloyd's of London que tem um programa de risco de guerra com plena autoridade de subscrição. A corretora também tem 14 produtos exclusivos, criados do conceito até a entrega. Além disso, a Clements costuma atuar como corretora gratuita para os corretores nacionais, colaborando para cobrir a exposição internacional dos seus clientes domésticos.

Fundada em 1896, o IIABA (o Big "I") é a maior e mais antiga associação nacional de agentes e corretores de seguros independentes, representando mais de 25 mil agências locais unidas na marca Trusted Choice. A agência independente Trusted Choice oferece aos clientes todos os tipos de seguros, de várias seguradoras: propriedades, acidentes, vida, saúde, planos de benefícios para funcionários e produtos de aposentadoria.

