Clēnera, avec Risen, réussit à installer dans les temps un parc solaire de 127,5 MWDC pendant la pandémie

NINGBO, Chine, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, un fabricant de premier rang de produits solaires photovoltaïques à haute performance, confirme la conclusion opportune et la cérémonie subséquente d' « inauguration » du projet Wapello Solar de Clēnera, la plus grande centrale solaire photovoltaïque de l'Iowa.

En s'appuyant sur le succès historique de Clēnera et Risen, la première installation solaire de l'Iowa a été mise en ligne, dans les délais et le budget impartis, malgré les perturbations mondiales que nous connaissons tous.

« Orchestrer un projet d'installation de cette envergure, c'est notre métier », a expliqué M. Jason Ellsworth, PDG de Clēnera, « 2020 nous a cependant fait prendre un virage imprévu qui a rendu Wapello Solar un peu plus intéressant à livrer en temps voulu. Heureusement, nous pouvons compter sur d'excellents intervenants et partenaires technologiques tels que Risen, qui nous ont aidés à franchir la ligne d'arrivée dans les délais en répondant aux conditions en constante évolution pendant la construction. »

Clēnera est connu pour prendre la construction de centrales solaires personnellement. Associé à leur sens aigu des affaires, à leurs prouesses techniques et à leur vision transparente de l'avenir, ce feu personnel permet d'obtenir des résultats quasi miraculeux, indépendamment de toute adversité.

« Nous étions simplement heureux de pouvoir remplir notre mission comme il se doit et de jouer notre rôle dans la réussite de Clēnera », a confirmé M. Bypina Veerraju Chaudary, CSMO de Risen. « Pardonnez mon langage familier, mais si votre partenaire dit que la musique a changé ou que les conditions imposent un tempo différent, vous devez tous deux danser sur un air différent, sinon vous n'êtes pas vraiment partenaires. Avec Clēnera, nous avons rencontré notre correspondant en matière de passion personnelle pour le solaire photovoltaïque, et nous sommes impatients d'explorer l'avenir ensemble. »

Un sentiment pertinent de Clēnera : « Nous sommes ici pour faire du solaire non seulement un avenir durable, mais aussi un avenir précieux - un avenir dont nous bénéficions tous chaque fois que nous prenons une respiration, que nous prenons une décision commerciale ou que nous imaginons le monde que nous transmettons à la prochaine génération », ce qui résume et sous-tend fondamentalement la volonté de conclure le projet Wapello Solar, non seulement dans les délais, mais aussi le plus rapidement possible. Que cela continue longtemps.

À propos de Risen

Risen Energy est l'un des principaux fabricants internationaux de produits solaires photovoltaïques de catégorie 1 avec une cotation « AAA ». Il fournit également des solutions commerciales complètes dans le domaine de la production d'électricité. Cette société fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010 s'efforce d'apporter de la valeur à ses clients internationaux. Soutenue par une qualité et une assistance irréprochables, l'innovation technico-commerciale est au cœur des solutions commerciales complètes de produits photovoltaïques solaires figurant parmi les plus efficaces et rentables du secteur. Grâce à notre présence sur les marchés locaux et notre grande force financière, nous sommes déterminés et capables de mettre sur pied des collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, et ensemble, nous tirons parti de l'appréciation grandissante dont bénéficie l'énergie verte.

À propos de Clēnera

Clenera, LLC (« Clēnera ») est une société privée spécialisée dans les énergies renouvelables dont le siège social est situé à Boise, dans l'Idaho. Clēnera acquiert, développe, construit et gère des fermes solaires à l'échelle des services publics et des installations de stockage d'énergie dans l'ensemble des États-Unis. En combinant une technologie de pointe avec une approche d'équipe profondément intégrée, Clēnera fournit des systèmes énergétiques fiables et abordables et aide ses partenaires des services publics à devenir des leaders de l'énergie propre dans leurs communautés. Le portefeuille d'exploitation actuel de Clēnera dépasse 1,6 GW, avec plus de 17 GW d'actifs solaires et de stockage en développement. Pour en savoir plus http://www.clenera.com

