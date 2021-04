Clēnera, com a Risen, instala parque solar de 127,5 MWDC no prazo durante a pandemia

NINGBO, China, 30 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Risen Energy Co., Ltd, fabricante Tier 1, líder de produtos fotovoltaicos solares de alto desempenho, confirma a conclusão em tempo hábil e a subsequente cerimônia de "corte de fitas" do projeto Wapello Solar da Clēnera, a maior usina de energia PV (Fotovoltaica) solar de Iowa.

Aproveitando o sucesso histórico da Clēnera e da Risen, a principal instalação solar de Iowa foi colocada em funcionamento, dentro do prazo e do orçamento, apesar da ruptura global que todos conhecemos.

"Organizar uma instalação de projeto dessa escala é o que fazemos", explicou o Sr. Jason Ellsworth, CEO da Clēnera, "2020 no entanto, nos apresentou momentos imprevisíveis que, por sua vez, tornaram mais interessante entregar no prazo a Wapello Solar. Felizmente, pudemos contar com ótimas partes interessadas e parceiros de tecnologia, como a Risen, que nos ajudaram a atravessar a linha de chegada dentro do cronograma, respondendo às condições em constante mudança durante a construção."

A Clēnera é conhecida por conduzir pessoalmente a construção de usinas de energia solar. Quando associada à extensa perspicácia nos negócios, habilidade técnica e visão transparente do futuro, esta chama pessoal permite resultados quase milagrosos, independentemente de qualquer adversidade.

"Ficamos felizes em poder atuar conforme necessário, e fazer a nossa parte na história de sucesso contínua da Clēnera", confirmou o Sr. Bypina Veerraju Chaudary, CSMO da Risen. "Perdoe meu coloquialismo, mas se o parceiro diz que a música mudou, ou que as condições impõem um ritmo diferente, vocês dois devem dançar de forma diferente, ou vocês não são realmente parceiros. Com a Clēnera, encontramos nosso par correspondente em termos de paixão pessoal por energia solar PV, e estamos entusiasmados para explorar o futuro juntos."

Um comentário relevante da Clēnera: "Estamos aqui para tornar a energia solar não apenas um futuro sustentável, mas um futuro valioso - do qual todos nos beneficiemos sempre que respirarmos, decidamos sobre negócios ou imaginarmos o mundo que estamos entregando para a próxima geração", o que resume e fundamentalmente baseia o desejo de concluir o projeto Wapello Solar, não apenas no prazo, mas o mais rápido possível. Que continue por muito tempo.

Sobre a Risen

A Risen Energy é uma fabricante líder, global, Tier1, com classificação de crédito "AAA" de produtos fotovoltaicos solares de alto desempenho e fornecedora de soluções de negócios totais para geração de energia. A empresa, fundada em 1986 e listada na Bolsa de Valores em 2010, exige a geração de valor para seus clientes globais. A inovação tecno-comercial, sustentada pela qualidade e suporte consumados, engloba soluções completas para negócios de energia PV solar da Risen, que estão entre as mais potentes e econômicas do setor. Com presença no mercado local e forte capacidade financeira, estamos comprometidos e somos capazes de desenvolver colaborações estratégicas e mutuamente benéficas com nossos parceiros, à medida que juntos capitalizamos o valor crescente da energia verde.

Sobre a Clēnera

Clenera, LLC ("Clēnera") é uma empresa privada de energia renovável com sede em Boise, Idaho. A Clēnera adquire, desenvolve, constrói e administra fazendas solares em grande escala e instalações de armazenamento de energia em todos os Estados Unidos. Combinando tecnologia inovadora com uma abordagem de equipe profundamente integrada, a Clēnera oferece sistemas de energia confiáveis e acessíveis e ajuda seus parceiros de serviços públicos a se tornarem líderes de energia limpa em suas comunidades. O portfólio operacional atual da Clēnera ultrapassa 1,6 GW, com mais de 17 GW de ativos solares e de armazenamento em desenvolvimento. Saiba mais em http://www.clenera.com

