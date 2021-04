Clēnera installeert tijdens pandemie samen met Risen binnen de termijn een 127,5 MWDC zonnepark

NINGBO, China, 30 april 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co, Ltd, een toonaangevende Tier 1-fabrikant van hoogwaardige fotovoltaïsche producten voor zonne-energie, bevestigt de tijdige voltooiing en de eraan verbonden "lintknip"-ceremonie van het Wapello Solar project van Clēnera, de grootste fotovoltaïsche zonne-energiecentrale in Iowa.

De eerste zonne-installatie van Iowa kon steunen op de historische successen van Clēnera en Risen en werd dan ook op tijd en binnen het budget in bedrijf gesteld, ondanks de ons welbekende wereldwijde problemen.

"De installatie van een project van deze omvang in goede banen leiden, dat is wat wij doen", legt de heer Jason Ellsworth, CEO van Clēnera, uit. "2020 had toch wel enkele verrassende wendingen in petto, wat de tijdige levering van Wapello Solar voor ons nog uitdagender maakte. Gelukkig kunnen we rekenen op een aantal geweldige stakeholders en technologiepartners zoals Risen. Zij hebben ons tijdig over de eindmeet geholpen door tijdens de bouw voortdurend in te spelen op de veranderende omstandigheden."

Clēnera staat erom bekend van de bouw van zonne-energiecentrales een erezaak te maken. In combinatie met hun gericht zakelijk inzicht, hun technische deskundigheid en hun glasheldere toekomstvisie maakt die persoonlijke inzet bijna miraculeuze resultaten mogelijk, ook als het eens tegenzit.

"Wij waren gewoon blij dat we onze rol konden spelen wanneer dat nodig was, en onze bijdrage konden leveren in het aanhoudende succesverhaal van Clēnera," aldus de heer Bypina Veerraju Chaudary, CSMO van Risen. "Vergeef me mijn beeldspraak, maar als je partner zegt dat de muziek veranderd is, of de omstandigheden een ander tempo opleggen, dan moet je allebei je dansbewegingen aanpassen, of je bent niet echt partners. Met Clēnera hebben we onze gelijke gevonden als het aankomt op persoonlijke passie voor zonne-energie. Wij kijken er echt naar uit om samen de toekomst te verkennen."

Een veelzeggende uitspraak van Clēnera: "Wij zijn hier om met zonne-energie niet alleen een duurzame, maar ook een waardevolle toekomst op te bouwen. Een toekomst die ons allemaal ten goede komt in ons dagelijkse leven, wanneer we een zakelijke beslissing nemen of ons een voorstelling maken van de wereld die we aan de volgende generatie overdragen". Dat is in het kort de fundamentele grondslag om het Wapello Solar project niet alleen op tijd, maar ook zo snel mogelijk te voltooien. Wij kijken uit naar meer.

Over Risen

Risen Energy is een toonaangevende, wereldwijde, Tier 1, "AAA"-gewaardeerde producent van hoogwaardige fotovoltaïsche zonneproducten en leverancier van totaaloplossingen voor energieopwekking. Het bedrijf, opgericht in 1986 en beursgenoteerd sinds 2010, schept waarde voor zijn wereldwijde klanten. Techno-commerciële innovatie, onderbouwd door een uitmuntende kwaliteit en ondersteuning, maakt de alomvattende fotovoltaïsche bedrijfsoplossingen van Risen tot de krachtigste en meest rendabele in de sector. Met onze lokale marktaanwezigheid en sterke financiële positie zijn wij vastbesloten en in staat om strategische, wederzijds voordelige samenwerkingsverbanden met onze partners aan te gaan, zodat wij samen baat vinden bij de stijgende waarde van groene energie.

Over Clēnera

Clēnera, LLC ("Clēnera") is een privéonderneming voor hernieuwbare energie met hoofdkantoor in Boise, Idaho. Clēnera verwerft, ontwikkelt, bouwt en beheert zonneparken en energieopslagfaciliteiten als nutsvoorzieningen in de hele Verenigde Staten. Door baanbrekende technologie te combineren met een diep geïntegreerde teamaanpak levert Clēnera betrouwbare, betaalbare energiesystemen en helpt het zijn partners-nutsbedrijven om binnen hun gemeenschappen leiders in schone energie te worden. De huidige operationele portefeuille van Clēnera bedraagt meer dan 1,6 GW, met meer dan 17 GW aan zonne-energie- en opslagactiva in ontwikkeling. Meer informatie vindt u op http://www.clenera.com

