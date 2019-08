CleverTap aide GiftAMeal à multiplier par deux le nombre de dons faits pour offrir des repas

L'application de restauration emploie la meilleure suite logicielle de fidélisation des utilisateurs de CleverTap pour attirer les clients et augmenter les dons

MOUNTAIN VIEW, Californie, 15 août 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la plate-forme complète de fidélisation de la clientèle, a annoncé aujourd'hui qu'elle a noué un partenariat avec GiftAMeal dans le cadre de son initiative philanthropique en cours - CleverTap4Good. Grâce à ce partenariat, CleverTap a encore renforcé son engagement à aider les organismes à but non lucratif et les organisations sociales dans le monde entier en facilitant l'accès à la technologie marketing.

GiftAMeal, une application mobile, permet aux clients des restaurants de faire un don à l'armoire à provisions locale en prenant tout simplement une photo de leur repas. Les dons sont pris en charge par les restaurants qui paient des frais mensuels pour être inscrits sur l'application et attirer de nouveaux clients. GiftAMeal a déjà aidé ses partenaires à fournir plus de 260 000 repas aux personnes qui en ont besoin.

Avec CleverTap, GiftAMeal est en mesure d'obtenir une vue en temps réel du cheminement des utilisateurs, en lui permettant de segmenter automatiquement les utilisateurs en temps réel et d'orchestrer des campagnes personnalisées et omnicanales. En employant CleverTap, GiftAMeal a non seulement pu générer des informations détaillées sur les utilisateurs, mais a également atteint un taux d'engagement en hausse de 15 % et a multiplié par deux le nombre de repas donnés.

Andrew Glantz, PDG de GiftAMeal, déclare : « La suite logicielle de marketing mobile de CleverTap, très efficace, nous a aidés à en savoir plus sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec notre application grâce à des analyses en temps réel. Nous utilisons ces informations pour améliorer notre expérience utilisateur. Nous avons recours à des campagnes planifiées et déclenchées pour envoyer des messages personnalisés à nos utilisateurs, rationaliser nos efforts et obtenir un taux de conversion plus élevé ».

Sunil Thomas, cofondateur et PDG de CleverTap, déclare : « C'est fantastique de pouvoir redonner à la communauté. Nous sommes très heureux de nous associer à GiftAMeal qui cherche à inspirer de simples gestes de gentillesse en permettant aux gens de lutter contre la faim dans leurs communautés, tout en donnant aux utilisateurs la possibilité de nourrir une personne dans le besoin. Il est vraiment gratifiant de leur donner les moyens d'accomplir leur mission grâce à la plateforme CleverTap ».

CleverTap souhaite aider à changer des vies en faisant adhérer un plus nombre d'organismes à but non lucratif et d'organisations sociales au programme CleverTap4Good. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CleverTap4Good .

