CleverTap apresenta série de vídeos "Mulheres Inspiradoras"

O líder em engajamento e retenção de usuários destaca mulheres líderes em tecnologias para o Dia Internacional das Mulheres

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 7 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A CleverTap , plataforma baseada em IA líder em ciclo de vida de clientes e retenção de usuários, celebra o sucesso de mulheres líderes em tecnologia com a " Mulheres Inspiradoras" , uma nova campanha com uma série de vídeos com entrevistas. No ar até o Dia Internacional das Mulheres , em 8 de março, a série destaca as histórias, as jornadas, os reveses e os aprendizados de 13 das atuais líderes no segmento de marketing e apresenta as realizações delas com o objetivo de encorajar e inspirar outras profissionais do futuro. A primeira entrevista da série é com Heather Redling, à frente do marketing da LEGOLAND Dubai, e está disponível no site da CleverTap a partir de hoje.

Nos últimos anos, houve diversas iniciativas relacionadas ao empoderamento feminino, mas ainda há que se fazer muito mais esforços. O Dia Internacional das Mulheres é comemorado anualmente no dia 8 de março e tem como objetivo aumentar a conscientização a respeito da igualdade e serve como oportunidade para que haja uma reflexão sobre a igualdade de gêneros, enquanto também é uma chance de falar em prol das mulheres de todos os países. A série "Mulheres Inspiradoras" apresentada pela CleverTap visa trazer ainda mais poder para as mulheres que atuam no segmento da tecnologia por meio de vídeos impactantes lançados a cada semana até o Dia Internacional das Mulheres.

"Segundo um recente relatório da PwC , apenas 5% das mulheres que atuam na área da tecnologia ocupam cargos de liderança", comentou Almitra Karnik, líder de marketing da CleverTap. "O segmento tecnológico pode fazer mais para apoiar, estimular e encorajar as mulheres em posições de liderança. A "Mulheres Inspiradoras" é um passo pequeno que nos permite celebrar as líderes do presente ao mesmo tempo que inspiramos as líderes de nosso futuro."

A série "Mulheres Inspiradoras", da CleverTap, vai ao encontro da iniciativa 2020 IWD – "um mundo igualitário é um mundo capacitado" – cujo ênfase é construir um mundo com igualdade de gênero, comemorando as realizações das mulheres, aumentando a conscientização contra o preconceito e atuando em prol da igualdade. Com entrevistas com visionárias à frente de mudanças na área de marketing, trazendo suas jornadas, caminhos profissionais e opiniões sobre a situação atual do segmento, a série de vídeos traz:

- Heather Redling, Líder de Marketing, LEGOLAND Dubai

- Olga Andrienko, Líder Global de Marketing, SEMrush

- Puna Virji, Gerente Sênior de Engajamento Global, Microsoft

- Meera Iyer, Chief Marketing Officer, Medlife.com

- K Sudha, Vice-Presidente – Líder de Clientes, MindShare

- Mohita Nagpal, Vice-Presidente de Marketing, Hiver

- Namrata Balwani, palestrante, Líder de Marketing, Digital e de Experiência do cliente, Líder de Transformação Digital, Mentora de startups e professora visitante



- Claire Drumond, Líder de Estratégia de Conteúdo, Atlassian

- Kriti, Fundadora e CEO, DUbeat

- Amy Bishop, Proprietária e Consultora de Marketing Digital, Cultivative

- Shafika Houcine, Diretora sênior de Marketing e Digital, OSN

- Almitra Karnik, Líder de Marketing, CleverTap

- Benu Aggarwal, Presidente e Fundadora, Milestone, Inc.

As novas entrevistas serão lançadas semanalmente no site da CleverTap, no endereço clevertap.com/inspiringwomen, onde os visitantes podem fazer comentários e perguntas.

