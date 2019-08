CleverTap e Phiture lançam estrutura para melhorar engajamento e retenção de clientes

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, plataforma full-stack de retenção de clientela, anunciou o lançamento da estrutura AIC para engajamento de clientes, criada em conjunto com a Phiture, uma consultoria móvel com sede em Berlim.

Juntas, a CleverTap e a Phiture projetaram a estrutura AIC para permitir que empresas de aplicativos de consumo em rápido crescimento entendam melhor a profundidade e a intensidade da interação do usuário. A estrutura categoriza a atividade do usuário em três tipos de camadas de engajamento: Reconhecimento, Interesse e Conversão (em inglês, Acknowledgment, Interest e Conversion, gerando a sigla AIC). Entre elas, a Conversão é a ação de maior valor que um usuário pode adotar dentro de um aplicativo. A estrutura permite que comerciantes de marcas reconheçam quais atividades dentro do aplicativo contribuem para o crescimento da receita, aprimorando, dessa forma, as estratégias gerais de retenção de usuários.

A estrutura AIC pode ser aplicada em uma ampla gama de setores – desde transporte urbano compartilhado, passando por mídia e entretenimento a chegando a viagens e emissão de passagens. O monitoramento regular da dimensão de cada uma das camadas AIC e a análise de como as camadas flutuam ao longo do tempo fornecem informações sobre a saúde e o desempenho do aplicativo. A estrutura é uma métrica útil de painel de controle, destacando os riscos que podem surgir no futuro.

"Métricas como usuários ativos diários e usuários ativos mensais fornecem uma visão muitíssimo elevada do envolvimento do usuário, e não é possível agir sobre essas métricas", diz Sunil Thomas, CEO e cofundador da CleverTap. "A estrutura AIC ajuda as marcas de consumo a segmentarem seus usuários em grupos sobre os quais é possível agir e impulsiona atividades mais relevantes para levar esses usuários adiante em seu ciclo. Mover os usuários da camada de Reconhecimento para a camada de Interesse e da camada de Interesse para a camada de Conversão melhora significativamente o valor do ciclo do cliente. A observação de usuários que abandonam a Conversão e retornam para a camada de Interesse levará a campanhas de reativação eficazes e muito mais."

"A retenção de clientes e a compreensão do seu engajamento dentro do aplicativo são fundamentais para o crescimento do segmento de OTT", acrescenta Uday Sodhi, diretor de negócios digitais da Sony Pictures Networks Índia. "Enquanto as métricas existentes oferecem uma visão relevante, porém macro, do engajamento do usuário, uma estrutura mais centrada e orientada para soluções, como a AIC, permitirá que os operadores de OTT desenvolvam estratégias de usuário aprimoradas e moldem poderosos modelos de receita. A melhor retenção dos usuários já existentes também levará a uma melhoria do valor do ciclo do cliente."

"A estrutura AIC dá um toque novo e altamente relevante aos KPIs do painel de controle, incorporando o valor relativo das ações que um usuário pode realizar e estratificando os usuários ativos em três camadas de engajamento elevado", observa Andy Carvell, sócio da Phiture. "Em nossas pesquisas, descobrimos que a aplicação desse modelo pode proporcionar informações significativas à estratégia de engajamento dos usuários e levar à priorização de iniciativas mais impactantes e que seguramente gerarão crescimento. Continuaremos a desenvolver a estrutura AIC, trabalhando com marcas de consumo de alto crescimento e gerando aprendizados adicionais que tornarão a estrutura ainda mais valiosa."

Para saber mais sobre a estrutura AIC, visite o blog da CleverTap.

Sobre a CleverTap

A CleverTap é uma plataforma de retenção de clientela que ajuda marcas de consumo a maximizarem o valor do ciclo do usuário. Mais de 8 mil marcas de consumo em todo o mundo, incluindo Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell e Gojek, confiam na CleverTap para ajudá-las a melhorar o engajamento e a retenção de usuários, aumentando, assim, a receita no longo prazo. Operando em San Francisco, Seattle, Londres, Singapura e Mumbai, a CleverTap é apoiada por importantes empresas de capital de risco, como Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings. Para obter mais informações, visite CleverTap.com ou siga as contas no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Phiture

A Phiture é uma consultoria de crescimento móvel com sede em Berlim que trabalha com as equipes por trás de importantes aplicativos. Usando o aclamado Mobile Growth Stack da empresa como estrutura estratégica, a Phiture oferece quatro serviços principais: otimização para App Store, Apple Search Ads, serviços de retenção de usuários e consultoria de crescimento. Para obter mais informações, visite https://phiture.com/

