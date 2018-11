CleverTap lança CleverTap4Good, para que as organizações sem fins lucrativos façam campanhas mais eficazes em dispositivos móveis

Atualmente, as organizações sem fins lucrativos começam a pensar na automatização de marketing desde o início para alcançar possíveis doadores/parceiros, mas geralmente não possuem os recursos para implementá-la. Os especialistas em marketing para dispositivos móveis da CleverTap trabalharão de perto com as marcas que não têm a experiência necessária para implementar essa automatização por conta própria, entendendo seus objetivos e ajudando-as a criar e executar uma estratégia de marketing eficaz para dispositivos móveis.

A plataforma Ketto de arrecadação de fundos é uma das muitas organizações que utilizam atualmente a CleverTap e angariou mais de 50 milhões de dólares para causas sociais, criativas e de caridade.

Zaheer Adenwala, cofundador e diretor de tecnologia da Ketto, disse: "A plataforma Ketto amplifica as vozes das pessoas carentes para que possam ser ouvidas pelos bilhões de pessoas em todo o mundo que estão dispostas a ajudar. Com a CleverTap, podemos personalizar mensagens para que nossos usuários mantenham-se conectados com as causas que tocam seu coração, seja no combate às doenças crônicas, em reciprocidade às comunidades ou apoiando uma ideia nova. A suíte de marketing em múltiplos canais da CleverTap nos permite não só nos engajarmos com os nossos apoiadores, como também nos fornece insights em tempo real sobre os clientes que nos ajudam a tomar decisões de marketing mais fundamentadas. Ter um parceiro de tecnologia que acredita na nossa proposta de valores centrais nos ajuda a agilizar os nossos esforços e ter um impacto positivo na vida das pessoas".

Almitra Karnik, diretora de marketing da CleverTap, disse: "É reconfortante ver que através dessas marcas podemos fazer a nossa parte para criar um mundo melhor. Ajudar essas organizações sem fins lucrativos a alcançar um público maior e engajá-lo de forma eficiente nos faz acreditar que a tecnologia é definitivamente uma dádiva. Soluções de marketing para dispositivos móveis e tecnologia de marketing não deveriam ser algo a que apenas as grandes marcas tivessem acesso. As organizações que querem promover a mudança e apoiar várias causas – desde aquecimento global até o combate ao trabalho infantil e muitas outras – se beneficiarão imensamente dessa plataforma e deste programa".

A CleverTap acredita que em colaboração com organizações sociais e sem fins lucrativos sua tecnologia pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Esperamos ampliar e adicionar mais organizações à nossa rede de marcas que desejam assumir o compromisso de reciprocidade com a comunidade. Para obter mais informações, visite CleverTap4Good .

Sobre a CleverTap

A CleverTap ajuda as marcas de produtos para consumidores a manter seus usuários de forma permanente. É uma poderosa solução de marketing de comunicação móvel que reúne dados de usuários de canais on-line e off-line em uma plataforma centralizada. Todos os dias, milhares de marcas aproveitam os modelos de aprendizado de máquina da CleverTap para definir estratégias diferenciadas de engajamento do cliente e que ajudam os profissionais de marketing a promover o crescimento em múltiplos canais. Crie relacionamentos de valor com os clientes utilizando informações úteis e em tempo real que ajudam a criar experiências incríveis para os clientes.

Mais de 8.000 marcas globais, entre elas a Sony, Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow, e DealsPlus confiam na CleverTap para ajudá-las a se conectar com os usuários e expandir seus aplicativos móveis. Para se informar mais sobre a CleverTap, visite clevertap.com ou siga-nos no Facebook e no Twitter .

A CleverTap tem escritórios em São Francisco, Nova York, Londres, Cingapura, Mumbai, e Bangalore. Para ver como empresas de todos os portes estão estabelecendo relacionamentos mais significativos com seus clientes, visite a nossa página de clientes.

