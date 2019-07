CleverTap nomme Miten Mehta directeur des alliances pour gérer son écosystème de partenariat global

Miten rejoindra l'équipe de direction mondiale de CleverTap et contribuera à la croissance stratégique en dirigeant des programmes d'alliances et de partenariats de canal

MOUNTAIN VIEW, Californie, 18 juillet 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la plateforme SaaS leader de fidélisation de client, a annoncé aujourd'hui que Miten Mehta a rejoint la société en tant que directeur des alliances pour gérer son programme de partenariats et d'alliances stratégiques en Amérique et dans les régions EMEA et APAC.

Miten, ancien employé de Google, est un dirigeant spécialisé en innovation et transformation numérique qui gérera le transfert de la Silicon Valley vers Mumbai pour mener la nouvelle phase de croissance de CleverTap par des alliances stratégiques avec des sociétés SaaS, de conseil et produits, des distributeurs indépendants de logiciel, des agences numériques, des sociétés d'analyse de marketing et des instituts de formation, entre autres.

« Mitten apporte à l'équipe de direction de CleverTap une perspective globale et un bilan impeccable de participation à la croissance par des partenariats rapides pour des entreprises en démarrage ou à un stade avancé en Amérique du Nord, Europe et en Asie-Pacifique. Il fournira non seulement son sens de la direction pour accélérer et maintenir notre croissance stratégique par le renforcement de notre programme d'alliance mais aussi des solutions d'innovation en association avec des partenaires pour répondre aux besoins de nos clients dans de nouveaux marchés et secteurs, » a expliqué Anand Jain, co-fondateur et responsable de la stratégie de CleverTap.

Miten est fort d'une expérience de plus de 25 ans de résultats remarquables dans la direction technologique par le biais de partenariats et d'alliances stratégiques, le développement d'entreprise, l'innovation de produit et le regroupements d'entreprises. Avant de rejoindre CleverTap, il a travaillé chez Google comme consultant où il soutenait les clients et partenaires stratégiques pour Google Cloud Platform (GCP) et le programme d'écosystème de communauté. Auparavant, Miten a cofondé Spinta Global Accelerator, KD, eComLive (racheté par InfoSpace) et MoConDi (racheté par MobileMedia) et il a siégé au conseil d'administration ou conseil consultatif de différentes entreprises aux États-Unis et en Inde.

« CleverTap permet à nos partenaires de faire croître les activités numériques de leurs clients grâce à notre plateforme de fidélisation de client leader du secteur qui aide les marques de Fortune 2000 à augmenter la valeur du cycle de vie des clients tout en réduisant la perte de clientèle et les coûts d'acquisition de clients. J'ai hâte de participer à cette opportunité d'ajouter de la valeur à nos partenaires et de les aider à se développer sur de nouveaux marchés et secteurs en tirant profit de la plateforme CleverTap, » a déclaré Miten Mehta, responsable des alliances chez CleverTap.

À propos de CleverTap :

CleverTap est une plateforme de fidélisation de la clientèle qui aide les marques grand public à maximiser la valeur du cycle de vie des utilisateurs. Plus de 8 000 entreprises à l'échelle mondiale, dont Vodafone, Hotstar, Carousell, Domino's Pizza, GO-JEK, Fandango et BookMyShow font confiance à CleverTap pour apporter des expériences personnalisées et améliorer l'impact du marketing omnicanal dans l'ensemble du cycle de vie client. CleverTap bénéficie du soutien d'importantes sociétés de capital-risque, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings et elle mène ses activités depuis San Francisco, Seattle, Londres, Singapour, Mumbai et Bangalore. Pour en savoir plus, veuillez consulter clevertap.com ou nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

