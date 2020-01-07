CleverTap представляет видеокампанию "Inspiring Women"

В преддверии Международного женского дня лидер в сфере вовлечения и удержания пользователей выводит на первый план женщин-руководителей технологических компаний

МАУНТИН-ВЬЮ (MOUNTAIN VIEW), Калифорния, 7 января 2020 г. /PRNewswire/ -- CleverTap, ведущая ИИ-платформа управления жизненным циклом клиентов и удержанием пользователей, воздает должное успешным женщинам в мире технологий с помощью новой серии видео-интервью "Inspiring Women". Кампания, которая будет проходить до Международного женского дня 8 марта 2020 года, расскажет об тернистом пути к успеху тринадцати женщин-специалистов по маркетингу, поведает об уроках, усвоенных ими на этом пути, а также о достижениях, способных послужить истинным вдохновением для молодых представительниц прекрасного пола. Первое интервью серии посвящено Хизер Редлинг (Heather Redling), маркетинговому директору LEGOLAND Dubai. Увидеть ролик можно с сегодняшнего дня на веб-сайте CleverTap.

За последние годы в аспекте расширения прав женщин были достигнуты определенные успехи, однако впереди предстоит еще большая работа. Международный женский день отмечается каждый год 8 марта с целью привлечения внимания к вопросам гендерного равенства и отстаивания прав женщин по всему земному шару. Авторы кампании "Inspiring Women" (Вдохновляющие женщины) от CleverTap стремились поддержать и повысить самооценку женщин, работающих в сфере высоких технологий, с помощью выразительных и убедительных видеороликов, презентуемых еженедельно вплоть до Международного женского дня.

"Согласно недавнему отчету от PwC, лишь пять процентов женщин в технологической отрасли занимают руководящие должности, - отметила маркетинговый директор CleverTap Алмитра Карник (Almitra Karnik). - Индустрия высоких технологий может сделать намного больше для поддержки и мотивации женщин-руководителей. "Inspiring Women" - это лишь маленький шаг, позволяющий нам воздать должное сегодняшним женщинам-лидерам и вдохновить юных представительниц отрасли, лишь начинающих свой путь".

Кампания "Inspiring Women" от CleverTap в полной мере соответствует инициативе IWD-2020 - "равный мир - это мир истинных возможностей для всех и каждого". Она ориентирована на достижение глобального гендерного равенства посредством чествования достижений современных женщин и привлечения внимания к проблеме предрассудков и предубеждений. В серии интервью истинные новаторы и талантливые стратеги, возглавляющие современный мир маркетинга, рассказывают о препятствиях и успехах на своем карьерном пути, делятся собственными мнением о текущем состоянии отрасли. В кампании приняли участие:

- Хизер Редлинг, маркетинговый директор LEGOLAND Dubai

- Ольга Андриенко, глава департамента международного маркетинга SEMrush

- Пуна Вирджи (Puna Virji), cтарший директор по глобальному взаимодействию Microsoft

- Мира Айер (Meera Iyer), главный маркетинговый директор Medlife.com

- Кей Судха (K Sudha), вице-президент - руководитель отдела по работе с клиентами MindShare

- Мохита Нагпал (Mohita Nagpal), вице-президент по вопросам маркетинга Hiver

- Намрата Балвани (Namrata Balwani), спикер, глава департамента маркетинга, цифровых технологий, качества обслуживания клиентов, директор по вопросам цифровой трансформации, бизнес-наставник для стартапов, внештатный преподаватель



- Клэр Драмонд (Claire Drumond), руководитель отдела контент-стратегии Atlassian

- Крити (Kriti), основатель и генеральный директор DUbeat

- Эми Бишоп (Amy Bishop), владелец и консультант по цифровому маркетингу Cultivative

- Шафика Усина (Shafika Houcine), старший директор по маркетингу и цифровым технологиям OSN

- Алмитра Карник (Almitra Karnik), маркетинговый директор CleverTap

- Бену Аггарвал (Benu Aggarwal), президент и основатель Milestone, Inc.

Новые интервью будут публиковаться еженедельно на веб-сайте CleverTap (clevertap.com/inspiringwomen). Зрители будут иметь возможность оставлять комментарии и задавать вопросы.

О компании CleverTap

CleverTap - ведущая платформа управления клиентской активностью и удержанием пользователей, позволяющая извлекать максимальную ценность из жизненного цикла клиентов. Свыше 8 000 потребительских брендов по всему миру, включая Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell и Gojek, доверяют CleverTap в вопросах стимулирования активности и удержания собственных клиентов с последующим ростом долгосрочной прибыльности. CleverTap осуществляет свою деятельность при финансовой поддержке ведущих фирм венчурного капитала, включая Sequoia India, Tiger Global Management, Accel и Recruit Holdings. Представительства компании работают в Сан-Франциско, Сиэтле, Лондоне, Сингапуре и Мумбаи. Больше информации - на clevertap.com. Следите за новостями платформы в LinkedIn и Twitter.

Контактная информация:

Чарльз Орландо (Charles Orlando)

CleverTap

424-425-4384

press@clevertap.com

Дана Гомес (Dana Gomez)

Walt & Company

408-369-7200

dgomez@walt.com

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