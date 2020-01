CleverTap przedstawia serię wideo „Inspiring Women"

Lider w branży angażowania i utrzymania klientów zwraca uwagę na kobiety w rolach przywódczych w świecie technologii w ramach przygotowań do Międzynarodowego Dnia Kobiet

MOUNTAIN VIEW, Kalifornia, 7 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma CleverTap , wiodąca platforma cyklu życia i utrzymania klientów na bazie sztucznej inteligencji, świętuje sukcesy kobiet w rolach przywódczych w świecie technologii w ramach nowej kampanii wideo z wywiadami pt. „ Inspiring Women ". Seria, która wyświetlana będzie aż do Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca 2020 r., obejmie historie, podróże, przeszkody i lekcje wyciągnięte przez trzynaście spośród kobiet wiodących w marketingu, tym samym ukazując ich osiągnięcia w celu zachęcenia i zainspirowania innych ambitnych kobiet. Pierwszy wywiad w serii przeprowadzony został z Heather Redling, dyrektor marketingu w LEGOLAND Dubai i dostępny jest już od dziś na stronie CleverTap.

Ostatnimi czasy podjętych zostało wiele kroków w zakresie dawania możliwości kobietom, ale to ciągle za mało. Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest każdego roku dnia 8 marca, a jego celem jest podnoszenie świadomości na temat równouprawnienia, zapewnianie możliwości przemyślenia równości płci i promowanie roli kobiet na całym świecie. Seria „Inspiring Women" autorstwa CleverTap ma na celu dodanie możliwości kobietom w technologii przez wpływowe wideo publikowane co tydzień aż do Międzynarodowego Dnia Kobiet.

– Zgodnie z opublikowanym niedawno raportem PwC tylko pięć procent kobiet w świecie technologii zajmuje stanowiska przywódcze – skomentowała Almitra Karnik, dyrektor marketingu w CleverTap. – Branża technologii może zrobić więcej w celu wspierania, zachęcania i motywowania kobiet na stanowiskach przywódczych. Seria „Inspiring Women" to mały krok do przodu, który pozwala na odnotowanie roli kobiet na stanowiskach przywódczych dziś na rzecz inspirowania przyszłych liderek – dodała dyrektor.

Seria „Inspiring Women" firmy CleverTap wpisuje się w motyw przewodni Międzynarodowego Dnia Kobiet 2020 – „świat pełen równości to świat pełen możliwości" – i skupia się na realizacji równości płci przez unaocznianie osiągnięć kobiet, podnoszenie świadomości na temat uprzedzeń i podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia. Seria obejmuje wywiady z wizjonerkami marketingu na temat ich podróży, ścieżek kariery i opinii na temat obecnego stanu branży. W serii wystąpią:

- Heather Redling, dyrektor marketingu, LEGOLAND Dubai

- Olga Andrienko, dyrektor marketingu międzynarodowego, SEMrush

- Puna Virji, starsza kierownik globalnego zaangażowania, Microsoft

- Meera Iyer, główna dyrektor ds. marketingu, Medlife.com

- K Sudha, wiceprezes – dyrektor klientów, MindShare

- Mohita Nagpal, wiceprezes ds. marketingu, Hiver

- Namrata Balwani, prelegentka, marketing, cyfryzacja, dyrektor doświadczeń klientów, dyrektor transformacji cyfrowej, mentorka startupów, wykładowca

- Claire Drumond, dyrektor strategii treści, Atlassian

- Kriti, założycielka i główna dyrektor wykonawcza, DUbeat

- Amy Bishop, właścicielka i konsultantka treści cyfrowych, Cultivative

- Shafika Houcine, starsza dyrektor marketingu i cyfryzacji, OSN

- Almitra Karnik, dyrektor marketingu, CleverTap

- Benu Aggarwal, prezes i założycielka, Milestone, Inc.

Nowe wywiady publikowane będą co tydzień na stronie internetowej CleverTap pod adresem clevertap.com/inspiringwomen, gdzie widzowie mogą dzielić się komentarzami i zadawać pytania.

O CleverTap

Firma CleverTap to wiodąca platforma angażowania i utrzymania klientów, która pomaga markom w maksymalizacji wartości cyklu życia klienta. Ponad 8000 marek konsumenckich z całego świata, w tym Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell i Gojek współpracuje z CleverTap w zakresie zwiększenia zaangażowania i utrzymania klientów, co prowadzi do wzrostu długofalowych przychodów. Firmę CleverTap wspierają wiodące fundusze venture capital, w tym Sequoia India, Tiger Global Management, Accel i Recruit Holdings. Firma ma biura w San Francisco, Seattle, Londynie, Singapurze i Mumbaju. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie clevertap.com lub w serwisach LinkedIn i Twitter .

Kontakty:

Charles Orlando

CleverTap

424-425-4384

press@clevertap.com

Dana Gomez

Walt & Company

408-369-7200

dgomez@walt.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

Related Links

http://clevertap.com



SOURCE CleverTap