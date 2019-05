CleverTap récompensée par les magasines Entrepreneur et EContent, ainsi que par les American Business Awards®

Ces nouvelles distinctions récompensent l'excellence de la plateforme de gestion du cycle de vie des clients dans sa capacité à permettre aux marketeurs B2C de délivrer des expériences clients supérieures

SAN FRANCISCO, 10 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de technologies marketing CleverTap a annoncé aujourd'hui avoir reçu trois distinctions, en récompense de l'excellence de la plateforme de gestion du cycle de vie des clients de la société, et des fondateurs qui stimulent son développement continu. Ces prix font suite à la récente annonce d'un cycle de financement de série B de 26 millions $ en faveur de la société.

Ces récompenses incluent :

Le #Tech 25 de l'Entrepreneur Magazine : les cofondateurs Sunil Thomas , Anand Jain et Suresh Kondamudi ont été récompensés parmi les 25 meilleurs entrepreneurs à la tête de l'avenir des technologies

les cofondateurs , et ont été récompensés parmi les 25 meilleurs entrepreneurs à la tête de l'avenir des technologies Les People's Choice Awards d'EContent Magazine : CleverTap a été nommée parmi les 10 sociétés les plus populaires alimentant les contenus numériques, aux côtés de Netflix, Google, LinkedIn, Spotify, Apple et Twitter

CleverTap a été nommée parmi les 10 sociétés les plus populaires alimentant les contenus numériques, aux côtés de Netflix, Google, LinkedIn, Spotify, Apple et Twitter Les American Business Awards 2019 : la plateforme de CleverTap a reçu un Stevie® Award de bronze concernant la Technologie d'entreprise/Meilleure solution marketing

« Ces récompenses décernées par trois organisations hautement reconnues témoignent de la valeur qu'offre notre plateforme aux entreprises partout dans le monde, à l'heure où nous sommes de plus en plus incités à nous mobiliser aux côtés des clients sur un nombre croissant de points de contact », a déclaré Sunil Thomas, PDG. « Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre capacité à favoriser la croissance, et les marketeurs de fidélisation ainsi que les développeurs d'applications tirent parti d'outils et de renseignements axés sur les données afin d'offrir à leurs clients les expériences les plus abouties et les plus pertinentes. »

À l'issue d'une année 2018 record, au cours de laquelle la société a significativement augmenté son chiffre d'affaires et a fait progresser sa clientèle de plus de 50 pour cent, CleverTap a obtenu 26 millions $ de la part de Sequoia India, de Tiger Global Management et d'Accel au début du mois d'avril. La société accélère actuellement le développement des fonctionnalités axées sur les sciences des données pour la plateforme, parmi lesquelles des innovations uniques dans le secteur, telles que les prédictions axées sur l'apprentissage machine de résultats commerciaux, ainsi que la segmentation basée sur les intentions.

Thomas prononcera un discours à l'occasion du Mobile Growth Summit le 15 mai à Londres, dans le cadre duquel il évoquera le changement de paradigme vers la gestion du cycle de vie des clients (CLM) de nouvelle génération, ainsi que la manière dont quelques-unes des marques de consommation leaders au monde tirent parti de la CLM pour améliorer l'engagement et la fidélisation des clients. Pour en savoir plus, rendez-vous ici .

À propos de CleverTap

CleverTap est une plateforme de gestion du cycle de vie des clients, qui aide les marques à délivrer d'excellentes expériences clients à grande échelle. Plus de 8 000 sociétés à travers le monde, parmi lesquelles Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow font confiance à CleverTap pour délivrer des expériences personnalisées et améliorer l'impact du marketing omnicanal sur l'ensemble du cycle de vie des clients. CleverTap est soutenue par plusieurs cabinets de capital-risque leaders tels que Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et exerce ses activités depuis San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai, et Bangalore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

