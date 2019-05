CleverTap reforça a liderança do grupo de executivos ao acelerar o desenvolvimento de produtos e a expansão do mercado

SUNNYVALE, Califórnia, 16 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, uma provedora de tecnologia de gestão do ciclo de vida do cliente anunciou hoje adições estratégicas à sua equipe de liderança sênior em suporte aos planos agressivos da empresa na área de desenvolvimento de produtos e expansão do mercado. O cofundador Anand Jain assume oficialmente o papel de diretor de estratégias. Adicionalmente, Vishal Anand, especialista em desenvolvimento e gestão de produtos se une à companhia como diretor de produtos para acelerar o crescimento nos Estados Unidos.

Anand Jain, ex-diretor de tecnologia e cofundador da Burrp! conta com mais de duas décadas de experiência em desenvolvimento de software de ciclo de vida completo, e cofundou CleverTap em 2013. Em sua nova posição, Jain liderará as iniciativas estratégicas da CleverTap a médio e a longo prazo, e desenvolverá planos para a expansão e o crescimento global. Será também responsável pelo desenvolvimento de parcerias fundamentais e novas iniciativas.

"Estamos crescendo a um ritmo muito intenso, e nessa posição serei encarregado de garantir que todas as partes da CleverTap em movimento funcionem perfeitamente e sejam executadas no ponto desejado", disse Anand Jain. "Nossos planos de expansão geográfica são agressivos e estou entusiasmado por conduzir a CleverTap nessa nova fase de crescimento como seu diretor de estratégias."

Vishal se une à CleverTap após atuar na companhia de tecnologia Perion Networks, onde assumia a posição de vice-presidente de gestão de produtos. Previamente, atuou como diretor de produtos na Dailyhunt, uma aplicação de descoberta de conteúdo e notícias. Com sua vasta experiência na incubação, desenvolvimento, lançamento e escalonamento de uma variedade de produtos e tecnologias de transações comerciais entre empresas (B2B) e transações comerciais entre empresas e o consumidor (B2C), Vishal está bem-posicionado para incrementar a base de clientes da CleverTap em novos setores nos Estados Unidos.

"Estou muito empolgado por unir-me à CleverTap durante essa fase tão transformadora da indústria do marketing móvel", disse Vishal Anand. "Com a concorrência feroz para atrair novos clientes e reter sua atenção, os marqueteiros e empresas estão buscando novas soluções para engajá-los de maneira efetiva. Espero trabalhar com a equipe para avançar o mercado nos EUA."

"A experiência sensacional de Vishal em produtos será crucial para nossa estratégia de crescimento ao continuarmos nossa aceleração em 2019", disse Sunil Thomas, cofundador e CEO da CleverTap. "Vishal presenciou a evolução da empresa através dos anos e estou feliz em recebê-lo em nossa equipe de liderança esperando para ver o que a próxima etapa nos trará. Estou convencido de que ele agregará uma camada sólida de sucesso a todas as nossas iniciativas."

Sobre a CleverTap

A CleverTap é uma plataforma de gestão de ciclos de vida do cliente que auxilia as marcas a fornecer experiências agradáveis ao consumidor em escala. Acima de 8.000 empresas ao redor do mundo, inclusive a Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip e BookMyShow confiam na CleverTap para fornecer experiências personalizadas e aprimorar o impacto do marketing em omnicanais em todo o ciclo de vida do cliente. A CleverTap conta com o suporte financeiro de importantes empresas de capital de risco, incluindo a Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings, e opera de San Francisco, Londres, Cingapura, Mumbai e Bangalore. Para mais informações acesse clevertap.com ou nos siga no LinkedIn e Twitter .

Contato com a imprensa

Ketan Pandit

Relações públicas da CleverTap

ketan@clevertap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

FONTE CleverTap

Related Links

http://www.clevertap.com



SOURCE CleverTap