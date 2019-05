CleverTap renforce son équipe de cadres supérieurs à l'heure où elle accélère le développement de ses produits et son expansion sur le marché

L'ancien cadre de Perion et de Dailyhunt, Vishal Anand, rejoint l'entreprise en qualité de directeur des produits, tandis que le cofondateur Anand Jain devient officiellement directeur de la stratégie

SUNNYVALE, Californie, 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le fournisseur de technologie pour la gestion du cycle de vie de la clientèle CleverTap a annoncé des ajouts stratégiques à son équipe de direction en vue d'appuyer ses projets agressifs pour le développent de ses produits et son expansion sur le marché. Le cofondateur Anand Jain exerce officiellement les fonctions de directeur de la stratégie. En outre, l'expert de développement et de gestion des produits Vishal Anand rejoint la société en qualité de directeur des produits afin d'accélérer la croissance aux États-Unis.

Anand Jain, l'ancien directeur de la technologie et cofondateur de Burrp!, a à son actif plus de vingt années d'expérience dans le développement logiciel de plein cycle, et il a cofondé CleverTap en 2013. Dans ses nouvelles fonctions, Jain sera à la tête des initiatives stratégiques à moyen et à long terme, et élaborera des plans pour l'expansion et la croissance mondiale. Il sera également chargé d'instaurer des partenariats clés et de nouvelles initiatives.

« Notre croissance est fulgurante et, dans le cadre de ces fonctions, je serai chargé de m'assurer que tous les rouages de CleverTap fonctionnent sans faille et donnent les résultats escomptés », explique Anand Jain. « Nos plans d'expansion géographique sont agressifs, et je suis très heureux d'amener CleverTap dans cette nouvelle phase de croissance en qualité de directeur de la stratégie. »

Vishal rejoint CleverTap après avoir travaillé pour la société de technologie publicitaire Perion Networks, où il occupait les fonctions de vice-président de la gestion des produits. Avant cela, il était directeur des produits pour Dailyhunt, l'application de recherche de nouvelles et de contenus. Grâce à sa vaste expérience dans l'incubation, la création, le lancement et la mise à l'échelle de toute une série de produits et de technologies B2B et B2C, il est bien placé pour développer la clientèle de CleverTap dans tous les nouveaux secteurs aux États-Unis.

« Je suis très heureux de rejoindre CleverTap à un moment aussi transformatif sur le secteur du marketing mobile », explique Vishal Anand. « Face à une concurrence féroce pour attirer de nouveaux clients et retenir leur attention, les agents de commercialisation et les entreprises sont à la recherche de nouvelles solutions pour les intéresser de manière efficace. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour mettre le marché américain à l'échelle. »

« La formidable expérience de Vishal dans les produits sera un facteur clé de notre stratégie de croissance, à l'heure où nous continuons d'accélérer en 2019 », ajoute Sunil Thomas, cofondateur et PDG de CleverTap. « Il a vu CleverTap évoluer au fil des ans, et je suis très heureux de l'accueillir dans l'équipe de direction pour voir où nous mènera cette nouvelle étape. Je suis convaincu qu'il ajoutera une solide couche de réussite à tous nos efforts. »

