CLEVR ernennt ehemalige Nutmeg- und Monument-Führungskraft zum Finanzleiter in Großbritannien

„Low-Code und No-Code ist die nächste technologische Revolution und tritt in die Fußstapfen der Cloud-Revolution", so Angelique Schouten, CEO von CLEVR. „Michael war in der Leitung regulierter Unternehmen wie Monument, Muskatnuss, Octopus und Janus Henderson tätig. Seine operative Erfahrung mit Kernprozessen aus erster Hand kann Finanzunternehmen dabei helfen, diese Innovationswelle zu bewältigen. Und das macht ihn zur passenden Wahl für die Leitung unserer Aktivitäten in diesem Sektor."

CLEVR ist ein schnell wachsendes Technologiedienstleistungsunternehmen. Das auf Mendix basierte SwaS-Angebot ist ideal für Finanzdienstleistungsunternehmen, die die Leistungsfähigkeit von Low-Code nutzen möchten, da ihr organisatorisches Wachstum und ihre Innovation durch kommerzielle Standard-SaaS-Lösungen (COTS) und Entwicklermangel eingeschränkt werden. Das COTS-Angebot von CLEVR hingegen kann leicht angepasst werden. LCNC bietet 10 Mal schnellere Entwicklungsgeschwindigkeiten. Analysten sagen voraus, dass 75 % der gesamten Entwicklung in den kommenden fünf Jahren auf LCNC-Plattformen durchgeführt werden.

„Low-Code beschleunigt Geschwindigkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das kommt bei High-Code oft zu kurz", so Michael Winfield. „LCNC wird etablierte Unternehmen von den Fesseln langwieriger Technologie-Implementierungen befreien. Gerade für Start-ups kann es die Markteinführungszeit, die zu einer wettbewerbsfähigen Notwendigkeit geworden ist, radikal reduzieren. Zu viele Unternehmen leiden im Stillen, kämpfen mit Rückständen und müssen Prioritäten setzen, die mit Low-Code nicht nötig wären. Der Fokus von CLEVR auf nachhaltigen digitalen Erfolg und die Erfolgsbilanz bei über 400 Kunden machen es für mich zum passenden Unternehmen."

Winfield verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, zuletzt bei der Monument Bank, wo er verschiedene operative Funktionen aufbaute, dank denen die Bank ihre volle Lizenz von der britischen Aufsichtsbehörde erhielt. Vorher war er als strategischer Berater tätig und Teil des Startteams von Nutmeg, der ersten und größten digitalen Vermögensverwaltungsplattform in Europa.

Informationen zu CLEVR

CLEVR ist der Lösungsanbieter für Low-Code- und No-Code-Software-with-a-Service (SwaS) und der größte globale Mendix-Expertenpartner. Seine 250 Imagineers unterstützen über 400 Kunden in 18 Ländern, darunter ING, Siemens Financial Services, Achmea und Euler Hermes. Volpi Capital unterstützt die Buy-and-Build-Strategie von CLEVR seit 2019.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1722899/CLEVR_Michael_Winfield.jpg

