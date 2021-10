ClickUp annonce une levée de fonds de série C de 400 millions de dollars et une importante expansion en Europe

La plateforme de productivité ClickUp accélère son hypercroissance et dévoile d'importants projets d'investissements en Europe qui créeront des centaines d'emplois locaux

SAN DIEGO, 29 octobre 2021 /PRNewswire/ -- ClickUp, la seule plateforme tout-en-un au monde, dédiée à la productivité, a annoncé avoir levé un financement de série C de 400 millions de dollars qui lui permettra de remodeler la façon dont les équipes travaillent et de donner un avantage concurrentiel aux entreprises. Ce nouveau tour de table porte le financement total de ClickUp à 535 millions de dollars et l'évaluation post-monétaire de la société à 4 milliards de dollars.

ClickUp utilisera les nouveaux fonds pour soutenir la création de 600 emplois européens, l'établissement d'un siège régional européen et d'un nouveau centre de développement, entre autres. Comme ClickUp génère déjà quarante pour cent de ses revenus en dehors des États-Unis, ce nouvel investissement permettra de fournir une expérience localisée aux plus de 275 000 équipes européennes qui utilisent déjà ClickUp. ClickUp investira également dans des versions localisées de sa plateforme pour la France, l'Allemagne et l'Espagne afin de soutenir la croissance continue dans ces pays. D'autres localisations sont prévues au-delà de ces pays

« Cette annonce marque le début de nos ambitieux plans d'expansion », déclare Mark Stoddard, responsable des opérations internationales chez ClickUp. « Nous constatons déjà une croissance incroyable dans toute la région, en particulier au Royaume-Uni, qui est un marché dont la croissance est la plus rapide, en dehors des États-Unis. En investissant en Europe, nous allons améliorer l'expérience de nos clients actuels et convaincre encore plus d'entreprises locales des gains de productivité de ClickUp. »

Le financement de série C, codirigé par Andreessen Horowitz et Tiger Global, avec la participation de Lightspeed Venture Partners et Meritech Capital Partners, représente la plus importante levée de fonds de série C à ce jour sur le marché de la productivité au travail.

« L'unique objectif de ClickUp a toujours été de rendre le monde plus productif. Le temps est notre ressource la plus précieuse et nous nous engageons à donner aux gens plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux », commente Zeb Evans, PDG et fondateur de ClickUp. « Nous pensons que les logiciels doivent rendre les gens plus productifs et plus efficaces. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer notre prochain chapitre et d'accélérer les innovations qui permettent de tenir cette promesse à nos clients. »

ClickUp est l'une des entreprises SaaS dont la croissance est la plus rapide au monde grâce à sa plateforme de productivité flexible qui s'adapte à la façon dont les gens veulent travailler. Il s'agit de la seule solution qui remplace véritablement tous les outils individuels de productivité sur le lieu de travail par une seule plateforme unifiée dédiée par exemple à la gestion de projet, la collaboration documentaire, les feuilles de calcul, le chat et les objectifs.

Au cours de l'année écoulée, ClickUp a triplé ses revenus et fait passer sa base d'utilisateurs de 200 000 à 800 000 équipes dans le monde. Des entreprises du monde entier telles que McDonalds, Booking.com, et Netflix, choisissent ClickUp pour répondre aux exigences de leurs lieux de travail en constante évolution.

« L'offre de ClickUp unique sur le marché a permis à l'entreprise de devenir une des start-ups SaaS à la croissance la plus rapide au monde. Leur forte croissance, la forte adoption de leurs produits et la forte fidélisation de leurs clients reflètent la valeur considérable qu'ils apportent aux entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité et leur efficacité », a déclaré David George, commandité d'Andreessen Horowitz. « ClickUp est le symbole de l'avenir du travail, et nous sommes ravis de nous associer à une entreprise qui a fait preuve d'un tel engagement envers ses utilisateurs et son produit. Nous sommes impatients de construire un monde plus productif ensemble. »

Pour en savoir plus sur le financement et la croissance de ClickUp, visitez le site www.clickup.com/blog/series-c, ou pour essayer gratuitement ClickUp à vie et commencer à économiser une journée par semaine à vous et votre équipe, visitez le site www.ClickUp.com.

À propos de ClickUp

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un au monde qui s'adapte à la façon dont les gens veulent travailler. La solution remplace véritablement tous les outils individuels de productivité sur le lieu de travail par une seule plateforme unifiée dédiée par exemple à la gestion de projet, la collaboration documentaire, les feuilles de calcul, le chat et les objectifs. Fondée en 2017 et basée à San Diego, ClickUp a pour mission de rendre le monde plus productif. ClickUp, l'une des entreprises SaaS à la croissance la plus rapide au monde, a aidé plus de 800 000 équipes et des millions d'utilisateurs à mener une vie plus productive et à gagner au moins une journée par semaine. Pour en savoir plus, consultez le site www.ClickUp.com.

À propos d'Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz (a16z) est une société à capital risque dont le siège se situe dans la Silicon Valley qui soutient les entrepreneurs audacieux construisant l'avenir grâce à la technologie. La société reste neutre quant au stade de développement, investissant dans des sociétés technologiques en phase d'amorçage ou en fin de développement, dans les secteurs de la consommation, de l'entreprise, de la biologie/santé, de la cryptomonnaie et des technologies financières. a16z gère plus de 19 milliards de dollars d'actifs à travers plusieurs fonds. Voir les entreprises du portefeuille de la société ici : https://a16z.com/portfolio/.

À propos de Tiger Global

Tiger Global Management est une société d'investissement technologique internationale de premier plan, qui gère un capital de plus de 90 milliards de dollars. Elle est axée sur les entreprises privées et publiques dans les secteurs des logiciels, d'Internet et des technologies financières. Depuis 2001, Tiger Global a investi dans des centaines d'entreprises de plus de 30 pays. Ses investissements vont de la série A aux investissements avant l'introduction en bourse. L'entreprise cherche à s'associer à des entrepreneurs dynamiques qui exploitent des entreprises leaders sur le marché dans ses principaux domaines d'intérêt. Tiger Global a notamment investi dans JD.com, Toast, Databricks, UiPath, Stripe, Bytedance, Snowflake, Facebook, Alibaba, Procore, Chime, Peloton, Attentive, LinkedIn et Flipkart.

À propos de Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners est une société à capital risque multistade qui se concentre sur l'accélération des innovations et des tendances révolutionnaires dans les secteurs de l'entreprise, des consommateurs et de la santé. Au cours des deux dernières décennies, l'équipe de Lightspeed a soutenu des centaines d'entrepreneurs et contribué à la création de plus de 400 entreprises dans le monde, dont Snap, AppDynamics, Affirm, Epic Games, MuleSoft et Guardant Health. Lightspeed et ses filiales gèrent actuellement 10,5 milliards de dollars sur la plateforme mondiale Lightspeed. Professionnels de l'investissement et conseillers travaillent dans des bureaux situés dans la Silicon Valley, en Israël, en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe. www.lsvp.com

À propos de Meritech Capital Partners

Meritech Capital Partners est l'un des principaux fournisseurs de capital-risque à un stade avancé pour les entreprises technologiques privées phares, et a été parmi les sociétés à capital risque les plus performantes des deux dernières décennies. La société a été fondée en 1999 et a géré au total près de 4 milliards de dollars de capitaux. Les investissements passés et présents comprennent Alteryx, Anaplan, Auth0, Braze, Coupa, Datadog, Facebook, Looker, MuleSoft, NetSuite, Outreach, Proofpoint, Roblox, Salesforce, Segment, Snowflake, Tableau, et UiPath. La firme a des bureaux à Palo Alto et San Francisco, en Californie, et peut être retrouvée sur www.meritechcapital.com.

