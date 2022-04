Climate FieldView leva inovações à Agrishow e apresenta novo modelo de negócio da Bayer

Plataforma de agricultura digital retorna à feira com demonstrações, cursos e novas experiências para o produtor rural

SÃO PAULO, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Soluções de agronomia digital baseadas em IoT e dados, ferramentas que utilizam inteligência artificial e os primeiros detalhes sobre um modelo de negócios inédito na agricultura brasileira são alguns dos destaques que a Bayer e a Climate FieldView™ apresentam durante a 27ª edição da Agrishow. Após um hiato de dois anos, a feira volta a ser realizada no modelo presencial entre os dias 25 e 29 de abril em Ribeirão Preto (SP).

O evento é uma oportunidade para demonstrar aos produtores e aos visitantes o quanto o uso de tecnologia e de inovações disruptivas na agricultura avançou nos últimos dois anos, segundo Abdalah Novaes, líder de negócios da Climate FieldView™ para a América Latina.

"Temos atravessado desde 2020 um cenário desafiador tanto para a agricultura como para a economia global. Ainda assim, conseguimos permanecer conectados aos nossos clientes, cultivando um relacionamento próximo, trazendo ainda mais soluções que contribuíssem para melhorar performance e obter bons resultados", afirma Novaes. "Na Agrishow, temos a oportunidade de demonstrar, de perto e na prática, como a Bayer e a Climate FieldView™ seguem entregando inovação para permitir que a agricultura brasileira seja mais produtiva, rentável e sustentável, potencializando ganhos e otimizando o uso de recursos naturais e insumos", completa.

Uma das novidades apresentadas na feira é o Bayer Valora, um modelo de negócio inédito na agricultura. Trata-se de uma iniciativa inovadora de risco compartilhado, ainda em fase pré-comercial, que fornece recomendações de densidade populacional de milho customizadas aos produtores. Por meio de dados e prescrições da plataforma da Climate FieldView™, agricultores participantes no programa passarão a receber recomendações sobre a população ideal de milho em cada talhão, buscando um ganho real de produtividade em relação ao manejo que já é adotado na propriedade. Se o resultado ficar abaixo do projetado pela companhia, o produtor recebe de volta o valor da quantidade adicional de sementes investida para implementar a recomendação Bayer, tendo assim seu risco compartilhado com a empresa.

"Esse tipo de inovação, que transforma a maneira como os negócios são conduzidos no agro, só é possível devido a soluções como o FieldView™", afirma o líder de negócios da plataforma de agricultura digital da Bayer, que já mapeia mais de 22 milhões de hectares no Brasil.

Outro destaque na Agrishow é o FieldView™ Shop, loja física da empresa, na qual clientes podem obter mais informações, assistir a demonstrações, adquirir e retirar produtos. No espaço, os visitantes ainda podem interagir com uma mesa robótica, testar o aplicativo nos iPads disponíveis e conhecer soluções de parceiros.

"Nosso objetivo é fornecer a melhor experiência para o cliente e mostrar como é fundamental já estar inserido no universo da agricultura digital para aproveitar ao máximo todas as oportunidades que esse tipo de solução pode trazer — seja hoje, seja em novos modelos de negócio no futuro", afirma Thiago Bortoli, diretor de marketing da Climate FieldView™ para a América Latina.

Ao longo da Agrishow, acontecem aulas ao vivo da Universidade FieldView™, braço de capacitação da companhia que ministra cursos para distribuidores, profissionais de vendas, agricultores e estudantes interessados em agricultura 4.0. Entre as sessões de troca de conhecimento, há também uma ação exclusiva para agricultoras da região organizada pelo Conexão Mulheres, iniciativa da Bayer que busca impulsionar a diversidade de gênero no campo. No dia 28, produtoras vão assistir no estande a palestras sobre agronomia digital do professor Antônio Santi, especialista em agricultura de precisão e manejo do solo.

Soluções do plantio à colheita

Além de experimentar o universo da agricultura 4.0, visitantes da Agrishow podem também conhecer de perto algumas das principais soluções da Bayer para tornar lavouras mais produtivas, rentáveis e sustentáveis, saber mais sobre o marketplace de insumos e commodities Orbia e sobre o Impulso Bayer, programa de relacionamento e fidelidade da companhia.

Informações sobre produtos de proteção de cultivos e variedades de sementes das marcas Agroeste, Agroceres e Dekalb estão expostas em uma área exclusiva dentro do estande da Coopercitrus, com as biotecnologias mais modernas lançadas recentemente. É o caso da nova biotecnologia para o milho VTPRO4®, que contribui ainda mais para o controle das principais lagartas que afetam a cultura desde a parte radicular até as folhas e espiga, apresentando altas produtividades com variedades adaptadas para todo o país.

Para soja e milho, por exemplo, além de informações sobre variedades e híbridos das marcas Agroeste, Agroceres e Dekalb, é possível se aprofundar sobre os benefícios do manejo feito com Curbix 200 SC®️, que atua no combate a insetos de difícil controle, como o percevejo e a cigarrinha. O estande da Bayer também tem detalhes sobre o fungicida Fox® Xpro, composto por três ingredientes ativos e uma formulação inovadora contra doenças como ferrugem asiática, mofo branco e manchas foliares, e sobre a mais nova opção para o manejo pré-emergente de plantas daninhas no milho, Adengo®, que traz ao produtor uma alternativa com amplo espectro de controle e dois modos de ação (Isoxaflutole e Thiencarbazone), atuando tanto em folhas largas quanto em folhas estreitas.

Já para a cana-de-açúcar e demais culturas, produtores podem saber mais sobre o portfólio completo da Bayer, com os herbicidas Alion® e Provence® Total, os inseticidas Curbix 200 SC®️, Sivanto Prime 200 SL® e Belt®, o fungicida e bactericida biológico Serenade®, além de Verango® Prime, solução com o inovador ingrediente ativo Fluopiram para controle de nematoides, que reduzem o desenvolvimento radicular e impactam o potencial de produção de toda a lavoura.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para ajudar o desenvolvimento do planeta e das pessoas, apoiando os esforços para enfrentar os grandes desafios apresentados pelo crescimento e envelhecimento populacional no mundo. A Bayer se compromete a impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo a partir de seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo visa a aumentar seu poder de ganho e criar valor por meio da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade ao redor do mundo. No ano fiscal de 2021, o Grupo empregou cerca de 100 mil pessoas e teve vendas de 44,1 bilhões de euros. As despesas de P&D antes de itens especiais totalizaram 5,3 bilhões de euros.

Declarações prospectivas

Este comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas nas previsões atuais da equipe executiva da Bayer. Diversos riscos, incertezas e outros fatores, conhecidos ou desconhecidos, podem gerar diferenças materiais entre os reais e futuros resultados, situações financeiras, desenvolvimentos e desempenhos da empresa e as estimativas apresentadas aqui. Esses fatores incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer, disponíveis no site da empresa. A companhia se isenta de qualquer responsabilidade pela atualização destas declarações prospectivas e pela precisão de eventos e desenvolvimentos futuros.

FONTE Bayer

SOURCE Bayer