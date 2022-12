ClimeCo's "A Plastic-Free Coastline" wint Drum Award 2022 in de categorie B2B for Good

Het wereldwijde prijsprogramma erkent een film die kustbewustzijn naar de B2B-wereld brengt

BOYERTOWN, Pennsylvania, 14 december 2022 /PRNewswire/ -- Een ClimeCo campagne die kustbewustzijn naar de B2B-wereld brengt, werd onlangs geëerd met een Drum Award 2022 in de categorie B2B for Good. Het wereldwijde prijsprogramma erkent beste praktijken, bedrijven en mensen binnen de marketing- en communicatiebranche.

" A Plastic-Free Coastline ", gemaakt en geproduceerd door marketingbureau Cargo, is een impactvolle video over de lelijkheid van plastic afval en de schoonheid van ClimeCo's inspanningen door de ecologische en economische voordelen van zijn plasticprogramma's te benadrukken.

De kern van ClimeCo's activiteiten is om de wereld positief te beïnvloeden door te adviseren en milieu-uitdagingen op te lossen met innovatieve, marktgebaseerde oplossingen. De video helpt ClimeCo om grote merken bewust te maken die positieve verandering willen bevorderen, terwijl ClimeCo wordt bekrachtigd om zijn doel te bereiken om tegen 2030 100.000 ton plasticafval uit het milieu te verwijderen door middel van de financiering van plastic credits.

"Bij ClimeCo leven we volgens het motto van vandaag een verschil te maken voor een betere wereld van morgen. Het is dan ook een eer voor onze missie om op zo'n betekenisvolle wijze erkend te worden", aldus Nancy Fuchs Marshall, Senior Vice President of Marketing bij ClimeCo. "We bedanken TONTOTON en Conceptos Plasticos voor hun samenwerking met ons bij onze inspanningen om plastic te verwijderen en we zijn verheugd om deel uit te maken van het ongelooflijke wereldwijde momentum op dit gebied."

Over The Drum

The Drum is een toonaangevende wereldwijde uitgever voor de marketing- en mediabranche. Online op thedrum.com.

Over Cargo

Cargo, opgericht in 2006, is een wereldwijd, datagedreven, B2SB (Business to Small Business)-marketingbureau dat strategische marketingoplossingen en -diensten levert. Online op thecargoagency.com.

Over ClimeCo

ClimeCo is een gerespecteerde wereldwijde adviseur, transactiefacilitator, handelaar en ontwikkelaar van milieuvriendelijke grondstoffenmarktproducten en aanverwante oplossingen. We zijn gespecialiseerd in vrijwillige en gereguleerde koolstofprogramma's alsook in programma's voor credits voor hernieuwbare energie en kunststoffen en programma's voor de handel in verontreinigende stoffen volgens regionale criteria. Deze programma's worden aangevuld met een team van professionals die bedreven zijn in het verstrekken van oplossingen voor het beheer van duurzaamheidsprogramma's en het ontwikkelen en financieren van systemen voor het terugdringen en beperken van broeikasgassen.

Neem voor meer informatie of om te bespreken hoe ClimeCo waarde kan genereren voor uw organisatie, contact met ons op via 484.415.0501, [email protected] of via onze website climeco.com . Volg ons zeker op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter door middel van onze handle @ClimeCo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965659/ClimeCo___A_Plastic_Free_Coastline.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1227498/ClimeCo_Horizontal_12in_AI_Logo.jpg

SOURCE ClimeCo