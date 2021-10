Clinica de reabilitação para alcoólatras: caminho para superar o alcoolismo

O alcoolismo é uma doença crônica, caracterizada pelo desejo incontrolável de consumir substâncias alcoólicas. Como a parcela dos alcoólatras que conseguem parar sozinhos é ínfima, o tratamento em clinicas de reabilitação para alcoolismo é caminho mais adequado, explica Davi Tomasi CEO Da Clínica de Recuperação "O tratamento em clínicas de reabilitação para alcoólatras , como a nossa clinica de recuperação , que prima por uma metodologia efetiva e de qualidade, oferece uma equipe multidisciplinar qualificada e engajada, para que a dependência do álcool seja o mais controlado possível."

Em primeiro lugar é preciso destacar que a internação é apenas uma etapa do tratamento, que tem uma série de fases até que o paciente retorne às suas atividades regulares.

Logo quando o paciente chega à Clinica de reabilitação para alcoólatras, é submetido a um processo de desintoxicação para limpar seu organismo. Esta fase é conduzida por profissionais da área da saúde, como enfermeiros e nutricionistas, com a supervisão de terapeutas e psicólogos que garantam o bem estar do indivíduo.

Após essa fase, o paciente passa por terapias individuais e em grupo, processo importante para que possa identificar as origens da compulsão pela bebida, os motivos. Com a ajuda de medicamentos, os sintomas da abstinência – que no início podem ser muito agudos – vão se tornando menos severos pouco a pouco.

A rede de apoio que o paciente constrói dentro da Clinica de reabilitação para alcoólatras com outras pessoas, terapeutas e demais pessoas envolvidas é muito importante, já que ele percebe que sua luta contra o alcoolismo também é um objetivo dos colegas e isso se torna uma missão coletiva.

Após todos os processos clínicos e terapêuticos, o paciente está pronto para ser reinserido no convívio social, já com todas as ferramentas que oferecem estratégias para evitar comportamentos, gatilhos, situações que possam aproximá-lo da bebida. Neste ponto o apoio da família e dos amigos é essencial. É um verdadeiro trabalho em equipe em que todos devem jogar juntos.

Depois da reabilitação, o indivíduo continua cultivando as estratégias que o mantém em abstinência com a ajuda de grupos ou profissionais especializados, se necessário.

Superar o alcoolismo é fácil? Não! É definitivo? Talvez não! Podem haver lapsos ou recaídas no caminho? É possível. Mas, com um tratamento adequado e com uma rede de apoio sólida, é possível vencer!

FONTE Clínica de Recuperação

