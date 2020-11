Clínica Plataforma Ocupacional aposta em serviços automatizados de medicina e segurança do trabalho como PCMSO, PPRA, LTCAT e demais.

Os agendamentos são automatizados junto às clínicas. Há em torno de 1200 médicos e mais de 850 técnicos e engenheiros de segurança do trabalho credenciados. É a maior empresa no segmento de medicina e engenharia de segurança do trabalho em território nacional.



A Plataforma Ocupacional surge como uma opção diferenciada neste cenário atual. Visamos mais proximidade com os clientes, através de soluções mais dinâmicas, sempre com ética, segurança e confiabilidade no fornecimento das informações.