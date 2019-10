Clôture du premier sommet des multinationales de Qingdao

QINGDAO, Chine, 25 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le sommet de deux jours de Qingdao, destiné aux dirigeants de corporations multinationales, s'est clôturé le 20 octobre. Le sommet offre une nouvelle plateforme de dialogue et d'échanges avec des corporations multinationales et constitue une nouvelle étape en vue d'échanges et de coopération entre des corporations multinationales, comme l'a expliqué un représentant du gouvernement de la province du Shandong lors d'une conférence de presse dans l'après-midi.

Selon le Sous-conseil chinois pour la promotion du commerce international du Shandong, le Sommet des multinationales de Qingdao de la Foire de Qingdao 2019 sur le thème « les nouveaux moteurs de croissance » a été approuvé par le Conseil d'État et a été organisé conjointement avec le ministère du Commerce et la province du Shandong. Il s'agit de la première réunion de haut niveau au monde conçue pour les corporations multinationales. Le sommet se concentre sur la promotion de la Zone pilote de libre-échange de la Chine (Shandong) et a mis en place sept expositions industrielles itinérantes et sept expositions urbaines sur les nouveaux moteurs de croissance des dix principales industries. Des entreprises de premier plan d'Allemagne, des États-Unis, de France et d'autres pays faisaient partie des 261 entreprises participantes. Elles ont exposé des technologies et des produits avancés, parmi lesquels des véhicules autonomes, des habitations intelligentes, des robots, des véhicules à énergies nouvelles, ainsi que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les applications 5G. À midi, le 20 octobre, le salon comptait près de 38 000 visiteurs professionnels, en provenance de plus de 20 pays et régions.

Le lancement de nouveaux moteurs de croissance pour la province du Shandong et le jumelage pour les partenaires internationaux ont également permis de promouvoir 120 projets clés mettant en vedette de nouveaux moteurs de croissance dans la province du Shandong et d'organiser plus de 600 rencontres individuelles entre plus de 400 institutions d'investissement et de financement et des entreprises en provenance de plus de dix pays.

Liens vers les images en pièce jointe :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348790

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348797

SOURCE China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council