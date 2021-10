Cloud4C annonce la nomination de Debdeep Sengupta, ancien directeur général de SAP India, à titre de président et directeur des revenus

Avant de rejoindre Cloud4C, il a travaillé à SAP India, où il a joué un rôle clé en tant que président et directeur général de SAP India and South Asia. Il était également un membre important de l'équipe de haute direction de SAP en Asie-Pacifique et au Japon. Auparavant, M. Sengupta a occupé divers postes de direction et de gestion des ventes au sein de multinationales comme IBM et Digital Equipment Corporation, qui fait désormais partie du groupe HP.

Sridhar Pinappureddy, président et directeur général de Cloud4C, a déclaré : « Debdeep est un stratège accompli, un leader qui favorise la collaboration, la croissance et l'innovation et aussi un champion des clients. Sa présence dans notre équipe de direction sera un véritable atout. Grâce à sa riche expérience en matière de travail impliquant différentes disciplines, régions et technologies, il apportera une valeur incroyable à notre équipe de direction et à nos opérations à travers le monde. Je lui souhaite la bienvenue au sein de la famille Cloud4C et lui souhaite tout le succès qu'il mérite. »

Cloud4C est le leader mondial des services gérés dans le cloud, opérant 52 sites dans 25 pays et servant 60 des multinationales du Fortune 500. L'entreprise est considérée comme l'un des fournisseurs de services les plus innovants pour les déploiements dans le cloud Hyperscale, notamment dans AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, ainsi que dans son propre écosystème cloud. Outre des cloud communautaires spécialisés destinés, entre autres, au secteur bancaire et aux secteurs de la fabrication et de l'assurance, l'entreprise offre des solutions d'automatisation robotisée des processus, de migration dans le cloud, de modernisation de l'infrastructure, d'hyperautomatisation, ainsi que des solutions numériques pour le milieu professionnel (DAAS/VDI), des solutions DevOps, AIOps et DRaaS, des services gérés dans le cloud, etc.

« Je suis ravi de me joindre à Cloud4C, qui est non seulement un leader mondial émergent du secteur des services gérés dans le cloud, mais aussi l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide, a affirmé Debdeep Sengupta. J'ai hâte de travailler avec l'équipe passionnée de Cloud4C pour mettre au point des solutions novatrices destinées aux clients, pour favoriser la croissance et pour aider l'entreprise à créer de la valeur pour les actionnaires en réalisant des profits importants. »

Alors que la société s'attend à tripler sa croissance au cours des cinq prochaines années, Debdeep Sengupta jouera un rôle clé pour l'aider à accélérer sa croissance, à élargir son empreinte mondiale et à augmenter sa part de marché dans les principaux marchés stratégiques du monde.

À propos de Cloud4C

Cloud4C est le premier fournisseur mondial de services gérés dans le Cloud, desservant 4 000 clients dans 25 pays et sur 50 sites, notamment 60 multinationales figurant au palmarès Fortune 500. L'entreprise fournit des services de Cloud (public, privé, hybride) et de Cloud communautaire (Cloud du secteur bancaire, Cloud du secteur SAP), la migration de Cloud vers les fournisseurs de solutions hyperscale, tels que AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, les services de gestion de cloud de bout en bout, les services de reprise après sinistre ou les services de sécurité gérés, entre autres. L'entreprise détient la certification Great Place to Work.

Contact pour les médias :

B.S.Rao

Vice-président et directeur mondial (relations publiques et communications)

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1198268/Cloud4C_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1659227/Debdeep_Sengupta_Cloud4C.jpg

SOURCE Cloud4C