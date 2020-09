Cloud4C fortalece a presença da LATAM com a nomeação de Marc Heilemann como vice-presidente de desenvolvimento de negócios

Marc é um líder de vendas experiente com vasta experiência de mais de duas décadas. Ele trabalhou nas Américas, gerenciando projetos complexos de vendas consultivas com os principais parceiros internacionais. Na Cloud4C, Marc irá liderar a visão de crescimento estratégico, desenvolvendo os mercados da América Latina e dos EUA do leque de ofertas especializadas na nuvem. Ele também conduzirá estratégias de Go to Market, formará equipes e criará oportunidades na região. Ele será auxiliado pelas equipes de suporte locais e globais para atender às necessidades do mercado em evolução e fornecer soluções inovadoras para as empresas.