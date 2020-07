Cloud4C, le premier prestataire mondial de services cloud infogérés démarre ses activités en Corée du Sud

Sridhar Pinnapureddy, le fondateur et PDG de Cloud4C, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de démarrer nos activités en Corée du Sud, la 12e économie au monde, qui occupe une position géographique unique, mène des politiques favorables aux entreprises et dispose d'un potentiel de croissance énorme. Nous prévoyons de donner les moyens aux entreprises sud-coréennes à travers notre large panoplie de services, de satisfaire leurs besoins commerciaux essentiels grâce à des offres se démarquant, comme la communauté cloud bancaire, la communauté cloud SAP, des services de migration cloud à très grande échelle et des services cloud infogérés », ajoutant que : « Nous apportons en Corée du Sud notre expérience professionnelle comprenant 4 000 entreprises du monde entier pour aider les DSI à lancer leurs processus de transformation numérique et à atteindre leurs objectifs technologiques et commerciaux. Nous prévoyons de coopérer avec les DSI sud-coréens pour les aider à jouer un rôle accru dans l'évolution de leurs stratégies informatiques et à établir un leadership numérique. »

Cloud4C prévoit de créer une académie Cloud4C en Corée du Sud, en partenariat avec les pouvoirs publics et les principales universités spécialisées dans les TI, pour former et cultiver les talents locaux en leur offrant l'exposition adéquate dans le secteur. « Nous voulons former des jeunes en Corée du Sud et les préparer à un brillant avenir dans le domaine du cloud computing, les aider à trouver un emploi et à assumer un rôle de leader dans le secteur », a-t-il conclu.

La société a récemment nommé Peter Seo Responsable de pays et Président adjoint. Il sera basé à Séoul et assurera la direction et la croissance de l'entreprise.

Peter Seo a déclaré : « En tirant parti des alliances existantes en tant que prestataire Premium de SAP HANA Enterprise Cloud, nous nous fixons pour objectif d'être le partenaire SAP numéro un dans la région. En tant que MSP Azure Expert, partenaire Advanced Consulting d'AWS, partenaire Managed Services de GCP et OCI, nous disposons des fondations pour bâtir un écosystème collaboratif permettant d'obtenir des résultats commerciaux exceptionnels pour les entreprises sud-coréennes, chinoises et japonaises souhaitant moderniser leur environnement informatique. »

À propos de Cloud4C

Cloud4C est le premier prestataire mondial de services cloud infogérés, au service de 4 000 clients de 25 pays et 50 sites, dont 60 multinationales figurant sur la liste Fortune 500. La société propose des services cloud (public, privé, hybride) et cloud communautaire (communauté cloud bancaire, communauté cloud SAP), la migration cloud à très grande échelle tels qu'AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, des services cloud infogérés de bout en bout, des services de reprise après sinistre et des services de sécurité infogérés.

La société prévoit d'étendre sa présence géographique à 80 pays et 160 sites dans le monde dans les 36 à 48 mois à venir.

www.cloud4c.com

