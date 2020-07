Cloud4C nomme Vikas Bakshi vice-président à la direction afin d'appuyer ses alliances dans les Amériques, en Europe et en Inde

Vétéran chevronné de l'industrie avec plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie des technologies de l'information, Vikas s'est consacré au succès d'entreprises se lançant sur la voie de leur transformation numérique. Il rejoint Cloud4C depuis Wipro où il avait pour responsabilité la direction des services d'infrastructure en nuage en tant que directeur général chargé de l'autorité sur le cloud pour les régions Inde, Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de Cloud4C a déclaré : « Je suis enchanté d'accueillir Vikas dans la famille Cloud4C. Il se joint à nous à un moment où la planète est la recherche de solutions innovantes et optimales pendant la pandémie de la COVID-19. Sa riche expérience de la gestion de solutions technologiques complexes servant à transformer les entreprises, et sa capacité à entretenir des alliances va nous aider à faire un bond en avant sur le marché indien et au-delà. »

« Je suis heureux d'entrer chez Cloud4C, car c'est une organisation qui est animée par l'innovation et la centricité clients. Je me consacrerai avant tout à renforcer la part de marché de la Société où une collaboration étroite avec nos clients et partenaires nous fera contribuer au succès de leur technologie, et aussi de leurs objectifs commerciaux, » a commenté Vikas Bakshi, vice-président à la direction des alliances mondiales et à la tête des entreprises en Inde chez Cloud4C.

À propos de Cloud4C

Cloud4C est le prestataire au premier plan mondial des services administrés dans le nuage. Il est, dans 25 pays et 50 endroits, au service de 4 000 clients dont 60 entreprises multinationales Fortune Global 500. La Société assure des services dans le nuage (public, privé, hybride) et infonuagiques pour les communautés (nuage de communautés bancaires, nuage de communautés SAP), la migration en nuage à des hyper-échelles comme AWS, Microsoft Azure ou encore Google Cloud, des services administrés de bout en bout dans le nuage, des services de récupération d'urgence ainsi que des services administrés de sûreté afin d'aider les entreprises à se conformer dans les pays respectifs à des lois souveraines strictes sur la protection des données.

La Société a prévu d'étendre au cours des 36 à 48 prochains mois son empreinte géographique dans le monde entier à 80 pays et 160 localisations.

Relations avec les médias :

B.S. Rao

Vice-président et directeur mondial (Relations publiques et communications)

Cloud4C Services

[email protected]

+91-7680881634

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1216035/Vikas_Bakshi.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1198268/Cloud4C_Logo.jpg

Related Links

http://www.cloud4c.com



SOURCE Cloud4C