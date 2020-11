Cloud4C und SNP unterzeichnen weltweites Partnerschaftsabkommen

HEIDELBERG, Deutschland und SINGAPUR, 5. November 2020 /PRNewswire/ -- Cloud4C Services Pte. Ltd , ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Diensten mit Sitz in Singapur, hat mit SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP Group) , einem weltweit führenden Anbieter von Datentransformationen, einen weltweiten Silver Partnership-Vertrag unterzeichnet, um die komplexe Digital-Transformation von Daten und Prozessen zu vereinfachen. Der Zusammenschluss bietet attraktive Pakete für die beschleunigte Einführung von SAP® S/4HANA in der Cloud, die mit End-to-End-Softwarelösungen aus einer Hand kombiniert werden, um die Gesamtbetriebskosten und die Investitionsausgaben (CAPEX) der Unternehmen zu reduzieren.