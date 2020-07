Cloud4C, weltweit führender Anbieter von Cloud Managed Services startet Geschäftstätigkeit in Südkorea

Unternehmen in Südkorea, die sich auf den Weg der digitalen Transformation oder der IT-Modernisierung begeben wollen, werden immens vom Cloud4C-Serviceportfolio profitieren. Cloud4C ist ein Anbieter von Cloud Managed Services mit einer eigenen öffentlichen Cloud-Plattform und wichtigen strategischen Partnern wie SAP, AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud Platform. Das Unternehmen hat SAP bei der Einführung der SAP HANA Enterprise Cloud in 25 Ländern unterstützt und bedient bekannte globale Marken.

Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von Cloud4C, eröffnete: „Wir freuen uns, unsere Geschäftstätigkeit in Südkorea aufzunehmen. Südkorea ist die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer einzigartigen geografischen Lage und verfolgt eine unternehmensfreundliche Politik mit enormem Wachstumspotenzial. Wir planen, Unternehmen in Südkorea durch unser breites Spektrum an Dienstleistungen in die Lage zu versetzen, ihre kritischen Geschäftsanforderungen durch differenzierte Angebote wie Banking Community Cloud, SAP Community Cloud, Cloud-Migrationsdienste auf Hyperscale Cloud Provider und Cloud Managed Services zu erfüllen." Er fügte weiter hinzu: „Wir bringen in Südkorea unsere Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit 4.000 Unternehmen aus aller Welt ein, um CIOs bei der digitalen Transformation zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre Technologie- und Geschäftsziele zu erreichen. Wir planen eine Partnerschaft mit südkoreanischen CIOs, um ihnen bei der Entwicklung stärkerer IT-Strategien und dem Aufbau einer Digital Leadership zu helfen."

Cloud4C plant die Gründung der Cloud4C Academy in Südkorea in Partnerschaft mit der Regierung und führenden IT-Universitäten, um lokale Talente mit angemessener praktischer Branchenerfahrung auszubilden und zu fördern. „Unser Ziel ist es, die Jugend in Südkorea auszubilden und sie auf eine vielversprechende Zukunft im Cloud Computing vorzubereiten, um ihnen zu helfen, Arbeit zu finden und schließlich Führungsrollen in der Branche zu übernehmen", erklärte Sridhar Pinnapureddy.

Das Unternehmen hat vor kurzem Peter Seo zum Country Head und Vizepräsidenten ernannt. Er wird von Seoul aus tätig sein und die Führung und Wachstumsausrichtung des Unternehmens übernehmen.

Peter Seo bekräftigte: „Als Premium-Anbieter für die SAP HANA Enterprise Cloud wollen wir unter Nutzung der bestehenden Allianzen die Nummer eins unter den SAP-Partnern in der Region sein. Als Azure Expert MSP, Advanced Consulting Partner von AWS, Managed Services Partner von GCP und OCI, verfügen wir über die Grundlage für den Aufbau eines kollaborativen Wirtschaftssystems, um Unternehmen in Südkorea, China und Japan, die ihre IT-Umgebung modernisieren wollen, hervorragende Geschäftsergebnisse zu liefern."

Cloud4C ist der weltweit führende Anbieter von Cloud Managed Services, ist an 50 Standorten vertreten und bedient 4.000 Kunden in 25 Ländern, darunter 60 der Fortune 500 Global Multinationals. Das Unternehmen bietet Cloud Services (öffentlich, privat, hybrid) und Community Cloud Services (Banking Community Cloud, SAP Community Cloud), Cloud-Migration auf Hyperscaler wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, End-to-End Cloud Managed Services, Disaster Recovery Services und Managed Security Services.

Das Unternehmen plant, seine geographische Präsenz in den nächsten 36 bis 48 Monaten auf 80 Länder und 160 Standorte weltweit auszudehnen.

