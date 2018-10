CloudFabric de Huawei prend en charge l'automatisation du déploiement du réseau de conteneurs et améliore la réactivité des services en entreprise

SHANGHAI, 23 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Lors du HUAWEI CONNECT 2018, Huawei a annoncé que sa solution de centre de données cloud CloudFabric prend en charge l'automatisation du déploiement du réseau de conteneurs et sera disponible sur la plateforme d'entreprise Kubernetes, leader du secteur, à travers un nouveau plug-in. Cette solution sera conçue pour permettre aux clients d'obtenir une architecture réseau unifiée pour les conteneurs, les machines virtuelles et les serveurs bare metal (BMS, ou bare metal servers), améliorant ainsi la réactivité du service. Huawei collabore avec Red Hat[1] pour permettre l'interconnexion entre CloudFabric de Huawei et la plateforme de conteneurs OpenShift de Red Hat, afin de créer une solution collaborative de réseau de conteneurs de nouvelle génération.

Les technologies de conteneurs et de machines virtuelles pour la virtualisation informatique coexistent dans les centres de données. Les machines virtuelles arrivant à maturité, les clusters de conteneurs se convertissent en plateformes de services principales car elles utilisent peu de ressources, démarrent rapidement et migrent facilement. Une fois qu'une entreprise commence à déployer les conteneurs dans les systèmes de production, les méthodes classiques de configuration et de déploiement manuels peuvent devenir inefficaces pour satisfaire les besoins de base, comme l'approvisionnement rapide des conteneurs, la gestion unifiée et le confinement de sécurité. Les entreprises ont besoin de méthodes plus réactives.

Grâce au plug-in que Red Hat et Huawei mettent au point, CloudFabric de Huawei sera disponible pour des solutions de conteneurs de pointe telles que la plateforme de conteneurs OpenShift de Red Hat, une plateforme d'entreprise Kubernetes qui constitue une base plus fiable et sûre pour fournir des applications, avec des opérations automatisées par pile complète et des flux de travail de développeurs rationalisés, pour accélérer sa commercialisation. La solution Huawei peut automatiquement identifier les exigences de micro-services conteneurisés définies dans la plateforme de conteneurs, convertir ces exigences en politiques réseau et appliquer automatiquement les politiques. CloudFabric peut prendre en charge l'ouverture et la fermeture de session de 10 000 conteneurs par minute, assurant un dimensionnement souple et sur demande des ressources. Les utilisateurs peuvent vérifier à l'avance la disponibilité des ressources et procéder à une vérification en boucle fermée après la configuration, pour assurer le bon fonctionnement du service. En outre, l'architecture standard ouverte de CloudFabric sera optimisée pour les principales plateformes de conteneurs telles que Kubernetes et OpenShift, afin d'offrir une solution prête pour un usage commercial.

Huawei est impliqué depuis de nombreuses années dans la communauté des logiciels libres en matière de conteneurs, où Red Hat est également un leader. Red Hat (#3) et Huawei (#4) font partie des principaux contributeurs du projet de logiciel libre Kubernetest[2] ; Huawei est le premier fournisseur de technologies de conteneurs Kubernetes parmi les fournisseurs chinois et le seul représentant chinois du Comité de supervision technique de Kubernetes.

M. Mark Wohlfarth, le responsable mondial de l'écosystème réseau chez Red Hat, a déclaré : « La plateforme de conteneurs OpenShift de Red Hat est l'une des plateformes Kubernetes les plus largement utilisées et complètes du secteur. Je crois que la coopération avec la solution de centre de données cloud CloudFabric de Huawei aidera à satisfaire les exigences des clients en matière d'applications conteneurisées. »

M. Yu Tao, le directeur en charge des solutions réseau pour centres de données chez Huawei, a déclaré : « Le centre de données est le cœur de la plateforme numérique d'entreprise. Dans le domaine des réseaux de centres de données, Huawei soutient l'innovation ouverte. CloudFabric de Huawei prend en charge l'automatisation du déploiement du réseau de conteneurs, aidant les clients à facilement gérer l'ensemble des charges de travail grâce à une interface de contrôle unique et à rendre le service réactif et innovant. Grâce à la coopération avec Red Hat, nous espérons que davantage d'entreprises pourront obtenir des solutions commerciales complètes et matures. »

La solution réseau pour centre de données cloud CloudFabric de Huawei est commercialisée dans plus de 6 400 entreprises dans le monde. La solution a aidé des clients des secteurs de la finance, de l'Internet, des transports et d'autres secteurs, à déployer des services commerciaux innovants reposant sur la technologie du jumeau numérique, permettant aux centres de données de devenir des centres de création de valeur commerciale.

