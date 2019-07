CloudiFacturing lance son deuxième appel ouvert destiné aux PME et aux start-ups du secteur de la fabrication pour octroyer jusqu'à 100 millions d'euros

BARCELONE, Espagne, 8 juillet 2019 /PRNewswire/ -- CloudiFacturing est un projet qui fait partie de l'initiative Factories of the Future (Usines du Futur - EFFRA) dans le cadre du programme I4MS (Innovation TIC pour les PME manufacturières) et avec le soutien du Programme Horizon 2020 de recherche et d'innovation de l'Union européenne.

Il lance son deuxième appel ouvert pour l'application d'expériences dans le domaine de l'ingénierie de production pour la fabrication prédictive numérique.

Ce deuxième appel vise des cas d'utilisation innovants dans le secteur, qui ont un impact industriel clair en fonction des avantages escomptés de l'exploitation de l'ingénierie informatique et de flux de travail et production optimisés par la technologie CloudiFacturing. Les PME ou les entreprises manufacturières (utilisateurs finaux) intéressées par la mise en œuvre d'expériences utilisant cette technologie peuvent soumettre leur candidature du 1er juillet au 30 septembre 2019.

Pour postuler, vous devez présenter des expériences simulant des processus de fabrication ou des éléments de ceux-ci, ainsi que l'optimisation des processus de fabrication. Les études de cas devront être orientées vers l'utilisateur final (par exemple, les industries manufacturières - en particulier les petites et moyennes entreprises). Les études de cas proposées devraient impliquer de petits consortiums, des utilisateurs finaux des industries manufacturières, des fournisseurs indépendants de logiciels, des consultants en ingénierie, des organisations de recherche, des fournisseurs de HPC (calcul haute performance) et des DIH (pôles d'innovation numérique).

Il est prévu que le financement moyen des expériences soit de 100 000 euros, avec un maximum de 60 000 euros pour les membres individuels. Plus d'informations seront publiées sur le site CloudiFacturing.

À propos d'I4MS

I4MS (Innovation TIC pour les PME manufacturières), est une initiative européenne visant à aider les PME manufacturières et les sociétés de capitalisation moyenne à utiliser largement les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans leurs activités commerciales. Au sein d'I4MS, les PME peuvent demander un soutien technologique et financier pour mener de petites expériences leur permettant de tester les innovations numériques de leur entreprise via des appels ouverts.

À propos de CloudiFacturing

CloudiFacturing est l'un des projets d'I4MS lancé en octobre 2017 dans le cadre de l'Action européenne de l'innovation dans le domaine des usines du futur et avec le soutien du programme Horizon 2020 de recherche et d'innovation de l'Union européenne. Sa mission est d'optimiser les processus de production et la productibilité à l'aide de la modélisation et de la simulation basées sur Cloud/HPC. Pour plus d'informations, visitez CloudiFacturing.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à japavon@mobileworldcapital.com

SOURCE CloudiFacturing