Cluster AI Atlas 900 společnosti Huawei získal od GSMA cenu GLOMO za technologii budoucnosti

LONDÝN, 26. února 2020 /PRNewswire/ -- Organizace GSMA dnes ocenila cluster AI Atlas 900 společnosti Huawei cenou Global Mobile Awards pro rok 2020 (GLOMO Awards) - Tech of the Future Award (ocenění za technologii budoucnosti). Cluster Atlas 900 vynikl díky svému špičkovému výpočetnímu výkonu AI, dokonalému systému odvádění tepla a nejlepší clusterové síti ve své třídě. Atlas 900 urychluje globální výzkum základní umělé inteligence (AI) a rychle přináší využití AI do odvětví, aby pokročil v éře AI s bezkonkurenčním výpočetním výkonem AI.