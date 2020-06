Cluster de IA da Huawei Atlas 900 ganha o único Best of Show Award de IA na Interop Tokyo 2020

O Best of Show Award é a mais alta honraria da conferência Interop. Somente produtos que atendem aos altos padrões de qualidade exigidos pelo mercado japonês de TI são levados em consideração.

Tony Xu, presidente da Huawei Ascend Computing, disse: "A solução de computação de IA da Huawei, Atlas, oferece computação poderosa e eficiência de energia definitiva para todos os cenários de IA nos aparelhos, na borda e na nuvem. O cluster de IA Atlas 900 proporciona aos centros de dados poderosa computação, alta linearidade e a melhor eficiência de energia para acelerar pesquisas com ênfase em dados, por exemplo, exploração astronômica, previsão do tempo, exploração de petróleo e sequenciamento de genes. Descobertas de pesquisas se traduzem em benefícios práticos para pessoas de todo o mundo".

Atlas 900 é o cluster de treinamento de IA mais rápido do mundo. Fornece uma potência total de computação de 256 a 1024 petaFLOPS de precisão média (FP16), equivalente à potência de computação de 500.000 computadores pessoais. Ao completar o treino em 59,8 segundos, Atlas 900 quebrou o recorde mundial do teste de referência ResNet-50 para treinamento de modelos. O cluster é o único produto capaz de completar o treinamento em menos de um minuto. Atlas 900 possui amplas aplicações em pesquisas científicas e inovações comerciais para treinamento mais rápido de modelos de IA com imagens e vídeos.

Atlas 900 integra três interfaces para interconexão de alta velocidade: Huawei Cache Coherence System (HCCS), PCIe 4.0 e 100G Ethernet. O cluster de IA Atlas 900 aproveita os comutadores do centro de dados CloudEngine da Huawei para operar em uma rede de 100 TB/s de malha completa, exclusiva e não bloqueadora para sincronização de parâmetros. Para simplificar o treinamento do modelo de IA, a rede elimina a latência de sincronização de parâmetros entre 10% e 70%.

A dissipação de calor é um tema crítico para o cluster de treinamento de IA com uma potência computacional tão alta. Por isso que o cluster de IA do Atlas 900 adota um revolucionário sistema de dissipação de calor. Ele comanda a inovação no setor com uma solução completa de resfriamento líquido e incluso design adiabático em escala de rack. Este design confere uma tremenda dissipação de calor, mesmo para racks individuais, com consumo de energia de até 50 kW. Ele alcança uma eficiência de uso da energia (PUE, em inglês) inferior a 1.1 for para centro de dados, quase alcançando o PUE ideal de 1.0. Atlas 900 melhora racks de 8 kW refrigerados a ar, reduzindo em 79% o espaço do equipamento. Seu inovador sistema de resfriamento líquido oferece uma implementação de intensa energia, alta densidade e baixo PUE para drasticamente reduzir o custo total de propriedade (TCO, em inglês) de cliente.

A Huawei está fomentando cooperação para construir a indústria de computação Ascend com hardware aberto, fonte aberta de software e habilitação de parceiro. A Huawei oferece infraestrutura de computação de IA de pilha completa para capacitar as indústrias com IA e criar inteligência onipresente.

