Clutch introduit Skelia, leader des services technologiques, dans le 'Global Top 100' des entreprises à croissance durable

« Les 'Clutch 100 Growth Lists' reprennent les meilleurs fournisseurs de services selon la croissance du chiffre d'affaires sur plusieurs années et rassemblent des entreprises dont le siège social est aux Etats-Unis, Australie, Inde, Pologne et d'autres pays du monde entier », déclare Mike Beares, fondateur de Clutch. « Ces entreprises doivent leur reconnaissance à leur participation et engagement à fournir aux clients les meilleurs services. »

« Je suis particulièrement fier de cette reconnaissance et j'aimerais dédier cette distinction à nos collaborateurs et clients. Nous avons investi dans la croissance durable assortie d'innovations sur le plan du service, dans la satisfaction de la clientèle et dans une politique de rétention de l'équipe, l'ensemble formant nos pierres angulaires stratégiques », précise Patrik Vandewalle, co-fondateur et CEO de Skelia. « Nos équipes internationales ont développé plus de 150 organisations IT et engineering pour des clients dans 14 pays du monde entier. Depuis la création de Skelia en 2008 nous avons réalisé une croissance stable de notre chiffre d'affaires annuel de +25 % et, malgré la pandémie, nous restons positifs pour 2020 et les années à venir. »

À propos de Skelia

Skelia est un leader dans l'élaboration d'équipes de spécialistes IT et engineering, et de succursales en Europe de l'Est. Depuis plus de dix ans, l'entreprise fournit des services visant à renforcer les effectifs de clients de premier plan à travers le monde. Skelia détient un réseau de bureaux en Europe et aux Etats-Unis. - www.skelia.com

Contact : [email protected]

À propos de Clutch

Plateforme faisant autorité dans le domaine de l'IT, du marketing et des fournisseurs de services en entreprises, Clutch est utilisé chaque mois par plus d'un demi-million d'acheteurs et de vendeurs de services et ce nombre augmente de plus de 50 % par an. Clutch a été reconnu par Inc. Magazine comme l'une des 500 entreprises à forte croissance des E.-U. – www.clutch.co

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1362224/Patrik_Vandewalle_Skelia_CEO.jpg

SOURCE Skelia