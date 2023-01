CM Capital disponibiliza plataforma gratuita e cursos com certificação da B3

Alunos terão acesso à Profit Pro, referência em minicontratos.

SÃO PAULO, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Conhecimento em economia, estratégias, definições e plataformas adequadas. Esse é o segredo que especialistas em minicontratos apontam para o sucesso de uma operação day trade ou swing trade. A boa notícia é que todo esse combo é oferecido de forma gratuita pela CM Capital, a maior corretora de investimentos independente do Brasil.

O curso é online e aqueles que tiverem 80% de aproveitamento garantem um certificado da Bolsa de Valores do Brasil (B3). Além de aprender com os melhores profissionais desse universo, o aluno já pode colocar em prática tudo o que é ensinado através da Profit Pro, plataforma referência para a operação de minicontratos futuros, também oferecida pela corretora sem qualquer custo.

Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas em 2022 apontou que, apesar do crescimento da quantidade de profissionais, apenas 5% dos investidores que operam minicontratos têm bom desempenho. "Nossa preocupação é curar essa dor. Por isso, focamos em capacitar e disponibilizar todos os recursos que um trader precisa ter em mãos para conquistar ganhos acima da média do mercado", explica Luis Felipe Ulian, gerente de varejo da CM Capital.

A melhor ferramenta sem custo

Enquanto economistas e analistas certificados ensinam o cenário, a lógica, a prática e a estratégia da operação de mini índice e mini dólar, os alunos podem colocar a mão na massa através da plataforma Profit Pro.

Utilizada por traders para ter acesso a recursos avançados de análise gráfica de ativos, essa plataforma possui as melhores ferramentas técnicas para operar Day Trade. Por meio dela, é possível traçar estratégias, acompanhar o mercado e fazer o gerenciamento de risco das suas operações. O Profit Pro foi concebido para atender às principais necessidades de scalpers e day-traders que precisam de um bom desempenho aliado a uma plataforma completa.

Ela funciona de forma responsiva em mobile e desktop, com sinal em tempo real, gráficos e ferramentas de análise técnica para realizar operações no mercado financeiro.

Para entender como essa plataforma pode ser explorada ao máximo, os professores do curso ensinam cada ferramenta e recurso. Se ainda assim, o trader tiver alguma dúvida ou dificuldade, é possível acionar atendimento da CM Capital.

Antes de se sentir seguro para investir para valer, o trader poder simular as operações diretamente na Profit Pro, que conta com corretagem zero, replay do mercado, livro de ofertas, entre outras vantagens.

Como usar os benefícios de forma gratuita?

Para utilizar gratuitamente o Profit Pro, basta se cadastrar de forma gratuita no site da CM Capital https://campanha.cmcapital.com.br/profit-pro-gratis-cm-capital . O curso também fica disponível após a validação do cadastro nessa página https://campanha.cmcapital.com.br/minicontratos-principal .

Para manter a gratuidade do recurso "Pro", é preciso operar pelo menos 1 mini-índice (WIN) ou 1 minidólar (WDO) por mês com a RLP habilitada. Caso esta regra não seja cumprida será cobrado o valor de R$ 49,90 por mês.

SERVIÇOS:

CM Capital:

Maior corretora de investimentos independente do Brasil e das Espanha. Conta com o selo RA1000, que a categoriza como uma das melhores corretoras do segmento do país. Destaque no atendimento, há dois anos consecutivos é a corretora de investimentos com a melhor nota do Reclame Aqui.

Saiba mais sobre o Profit Pro: https://cmcapital.com.br/blog/profit-pro-tudo-sobre/

FONTE CM Capital

