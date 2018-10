CMC Corporation du Vietnam a signé un accord stratégique avec un partenaire danois en présence du Premier ministre vietnamien

Ayant à son actif 25 ans de développement, CMC a fourni, à des partenaires de premier plan, des produits et des services TIC émanant d'entreprises multinationales dans 21 pays, tels que le Japon, la Corée, les États-Unis, Singapour, pour ne citer que ceux-là. CMC a consulté et implémenté le système de SAP ERP pour Honda Vietnam et AEON IBS. Elle a fourni des services de télécommunications à NTT Communications, SAMSUNG, AT&T, entre autres. Ciber-CMC (une société membre de CMC Corporation) est un grand cabinet de conseil qui fournit des services professionnels de mise en œuvre de la solution de progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais pour Enterprise Resource Planning ) SAP et la solution de gestion de la relation client (CRM) Microsoft Dynamics. Disposant de plus de 150 consultants en SAP et en Microsoft Dynamics CRM, Ciber-CMC est le fournisseur le plus digne de confiance au Vietnam où il a acquis plus de 30 % de parts de marché du SAP et a été nommé « Meilleur partenaire de service SAP » en 2015 et « Meilleur partenaire de performances SAP » en 2016.

Approxima est l'un des principaux consultants SAP au Danemark. Elle a à son actif de nombreuses années d'expérience dans le conseil et le déploiement de solutions SAP pour les moyennes et grandes entreprises. Dans le cadre de l'accord de collaboration stratégique, Approxima sera chargée du développement des activités de CMC sur les marchés européens tels que la Scandinavie, le Danemark, l'Allemagne et la Russie, qui sont les régions où Ciber-CMC vise à occuper la première place des fournisseurs de solutions SAP. Approxima devrait exploiter le marché de la convergence numérique pour les entreprises dans un marché représentant des centaines de millions d'euros, l'objectif étant d'atteindre 100 millions d'euros sur le marché européen en 2023. Par ailleurs, Approxima partagera également ses méthodes et son expérience pour promouvoir la croissance de Ciber-CMC, en aidant Ciber-CMC à répondre aux besoins de capacité internationaux en termes de prestation de services. Cela s'inscrit aussi dans à la stratégie « Go Global » de CMC, dont le but est d'exporter des logiciels, des services et des produits TIC sur le marché mondial.

Lors de la cérémonie de signature qui a eu lieu le 20 octobre 2018, M. Lars Damgaard (associé et directeur d'Approxima), a déclaré : « La raison pour laquelle nous avons choisi Ciber-CMC pour déployer les solutions SAP sur le marché nordique ainsi que dans toute l'Europe est que nous voulons augmenter la portée d'Approxima pour répondre à la demande toujours croissante en termes de solutions SAP. Ciber-CMC a plus de 10 ans d'expérience dans l'apport de solutions SAP sur le marché international. Face aux très nombreuses ressources humaines et à l'objectif d'apporter des solutions SAP sur la plate-forme de cloud computing de Ciber-CMC, nous croyons fermement au succès du partenariat stratégique entre CMC et Approxima ».

M. Nguyen Trung Chinh (président du Conseil et PDG de CMC Corporation) a également fait part de son optimisme quant à cet accord : « CMC Corporation a pour objectif stratégique d'arriver sur le marché mondial avec les meilleurs produits informatiques et de télécommunications afin de répondre aux normes mondiales. À vrai dire, nous avons été présents dans 21 pays, dont le Japon, la Corée, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et nous nous développons sur des marchés internationaux comme les États-Unis et l'Europe. Grâce à cette collaboration avec Approxima, nous sommes persuadés que CMC fera une grande percée sur le marché européen ».

À propos de CMC Corporation :

CMC Corporation est la deuxième plus grande entreprise spécialisée en TIC du Vietnam et elle a à son actif plus de 25 ans d'établissement et de développement. Disposant de 12 sociétés membres, joint-ventures et instituts de recherche, CMC a affirmé sa position sur le marché du Vietnam et de nombreux pays du monde à travers quatre segments d'activité principaux : Intégration de systèmes, Télécommunications et Internet, Services logiciels et fabrication, Assemblage et distribution de produits TIC. Au Vietnam, CMC Corporation est reconnue comme un partenaire fiable et prestigieux dans des projets TIC de moyenne et grande envergure pour le gouvernement, l'éducation, la fiscalité, le Trésor, les douanes, l'électricité, la banque, les finances et les affaires. Pour l'exercice 2017, le chiffre d'affaires consolidé total de CMC s'élève à 250 millions USD et le résultat avant impôt atteint près de 12 millions USD, l'objectif étant un chiffre d'affaires total de 500 millions USD à l'horizon 2020.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/772359/CMC_Corporation_Signing.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/772360/CMC_Corporation_Congrats.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/772361/CMC_Corporation_Shake.jpg