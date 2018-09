CMP Validator de IAB Europe ayuda a las CMP a estar en consonancia con el marco de transparencia y consentimiento

COLONIA, Alemania, 13 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- IAB Europe, la asociación del sector para el ecosistema de publicidad digital en Europa, ha anunciado el desarrollo de Consent Management Platform Validator (validador para plataformas de gestión de consentimiento o CMP), una herramienta que valida si el código de una CMP cumple con las especificaciones técnicas y los protocolos definidos en el Marco de Transparencia y Consentimiento (el Marco) de IAB Europe. CMP Validator, desarrollado por The Media Trust, es compatible con las CMP registradas en el Marco. Esta herramienta, que en la actualidad se encuentra en fase beta, estará disponible a partir del 1 de octubre de este año.

Los editores y los proveedores tecnológicos utilizan las CMP para proporcionar transparencia, así como para recopilar, almacenar y, cuando procede, compartir información de consentimiento en todo el ecosistema publicitario a fin de garantizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En la actualidad, más de 150 CMP están registradas en el Marco y se reparten en dos categorías: (1) aquellas que se ofrecen para su uso por parte de múltiples editores y (2) las creadas de forma interna por los editores. La incapacidad de una CMP para leer y registrar con precisión las elecciones de los consumidores podría no solo causar a los editores y a sus proveedores de tecnología sanciones financieras, sino también reducir los ingresos de los editores, así como las oportunidades de los compradores.

"Debido a que el procesamiento de los datos personales de un usuario de acuerdo con el RGPD requiere una cooperación cercana entre los participantes del ecosistema publicitario, establecer normas sobre cómo se procesan los datos y garantizar que las tecnologías que se utilizan se implementan de acuerdo con esas normas beneficiará a todas las partes en toda la cadena de suministro de publicidad digital", afirma Townsend Feehan, consejera delegada de IAB Europe. "CMP Validator sirve como ejemplo de nuestro compromiso por apoyar el cumplimiento del sector respecto al RGPD y, a largo plazo, ayudará al sector a lograr una mayor transparencia y responsabilidad, además de proporcionar a los editores y a sus usuarios el control y la elección que desean".

"A medida que las normativas redefinan el sector durante los años venideros, CMP Validator ayudará a las empresas a cumplir de forma continuada con el Marco de Transparencia y Consentimiento de IAB Europe y también proporcionará más transparencia a los usuarios", señaló Chris Olson, consejero delegado de The Media Trust. "El apoyo al desarrollo y a la implementación de CMP Validator está en consonancia con nuestro objetivo de mejorar Internet ayudando a los participantes del sector a manejar mejor los riesgos presentes en su entorno digital".

CMP Validator utiliza la plataforma de The Media Trust para comparar el código de las CMP con los requisitos de especificaciones del Marco disponibles para el público general. Además, los usuarios pueden probar su código para CMP y recibir información en tiempo real sobre cualquier fallo. Al hacerlo, podrán validar si su CMP cumple efectivamente con los beneficios previstos. Esta herramienta, utilizada en todo el sector, reducirá cualquier problema que pueda surgir en la adopción de CMP y dará a los editores y a sus socios digitales una mayor confianza en su capacidad de cumplir con el RGPD.

Acerca de IAB Europe:

IAB Europe es la asociación líder del sector a nivel europeo para el ecosistema de la publicidad digital. Su objetivo es promover el desarrollo de este sector innovador y garantizar su sostenibilidad dando forma al marco regulador, demostrando el valor que aporta la publicidad digital a la economía, los consumidores y el mercado europeos, así como desarrollando y facilitando la adopción de prácticas empresariales armonizadas que tengan en cuenta las expectativas cambiantes de los usuarios y permitan que la publicidad digital de marcas gane envergadura en Europa.

Acerca de The Media Trust:

The Media Trust está mejorando Internet mediante la creación de mejores ecosistemas digitales para administrar activos, conectar a los socios y facilitar la gestión digital de riesgos. The Media Trust, fundada en 2005, saca partido a su presencia física en 65 países y 500 ciudades para detectar y remediar infracciones de seguridad, privacidad, calidad y rendimiento de anuncios que se ejecuten en sitios web y aplicaciones móviles. Más de 600 editores de medios, proveedores de tecnología publicitaria, agencias, minoristas y empresas (incluidos 40 de los 50 principales sitios web de AdFocus de comScore) confían en The Media Trust para proteger su entorno digital, sus ingresos y, lo que es más importante: su marca. Para obtener más información, visite www.mediatrust.com.

